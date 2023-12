Poznato je vrijeme i mjesto posljednjeg ispraćaja Jurice Popovića

Objavljeni su detalji posljednjeg ispraćaja glazbenika Jurice Popovića koji je preminuo 28. prosinca u 66. godini. Glazbenik i životni partner naše dizajnerice i pjevačice Matije Vuice će biti pokopan u svom rodnom Metkoviću

"Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika kreće iz gradske mrtvačnice u Metkoviću dana 30. prosinca 2023. (subota) u 15,00 sati na groblje Sv. Ivana u Metkoviću", piše u osmrtnici. Na društvenim mrežama Matija Vuica je napisala: Ljubavi idemo kući. Glazbenik je iznenada preminuo u četvrtak, a informacija o njegovoj smrti bila je šok za njegove najbliže te za cijelu glazbenu scenu koja ga pamti kao izrazito talentiranog glazbenika i čovjeka koji je spreman pomoći svima.

- Ljubavi mog života srest ćemo se opet na našim skalinima, ti ćeš ih izgraditi za mene i čekati me sa nekom novom pjesmom, posvećenom nekom novom životu, našoj ljubavi, vjernosti i odanosti, ti čista dušo odmaraj i skladaj i pazi na sebe i pazi na mene jer bez tebe sam izgubljena. - napisala je Matija jučer u posveti svom voljenom Jurici s kojim je provela 45 godina u ljubavi.

Svoju ljubav uspješno su spajali i s modnim i glazbenim stvaralaštvom. Jurica se glazbom profesionalno bavio od 1981. godine. Osnivač je grupa Trotakt projekt (1981.) i Gracia (1989.). Autor je (skladatelj, tekstopisac, aranžer i producent) nekoliko stotina pjesama koje su izvodile ove dvije grupe, a pojavljuje se i kao kantautor pod imenom DJ Pop. Osim Matije i glazbe njegova velika ljubav je bio i sport, točnije nogomet. Napisao je čak i navijačku pjesmu za klub za koji navija – Dinamo.

– Tu ljubav prema nogometu naslijedio sam od pokojnog oca i ne vidim lijek za tu infekciju. Velika je to strast koja me tjera da ga još uvijek igram jednom tjedno. Nogomet smatram šahom u pokretu i u njemu sam našao nešto korisno za svoj razvoj, a to je intuitivno razmišljanje i brza reakcija. Kao što bi rekao Ćiro: Utvaram si da sam dobar poznavatelj te igre s puno utakmica u nogama – ispričao nam je prije tri godine Jurica kada je izdao album "Kozmičko dijete".