Poznate mame na udaru kritika zbog majčinstva, zbog ovih fotki svi su se digli na noge

Biti majka možda je najljepši posao na svijetu, ali je isto tako, a pogotovo u novije vrijeme, i jedan od najtežih. I dok većina poznatih majki uživa potporu svojih obožavateljica i pratitelja u svemu što rade, posljednjih godina sve je češći slučaj ‘momshaminga’ koji se manifestira u degradirajućim komentarima na društvenim mrežama ili pak osuđivačkim pogledima na cesti. Zbog svega toga majke sada imaju zadatak zadovoljiti ne samo svoju obitelj i djecu već i cijelu okolinu. Izraz ‘momshaming’ označava kritiziranje ili ponižavanje majke zbog njezinih roditeljskih izbora jer se oni po nečemu razlikuju od izbora drugih roditelja.

Iskustva s tim ima i scenaristica, spisateljica i producentica Jelena Veljača, koja se nerijetko upusti u raspravu s pratiteljima nakon neprimjerenih komentara u kojima je pratiteljice mahom kritiziraju zbog pojedinih situacija vezanih za njezinu četverogodišnju kćer Lenu. Jedna od takvih situacija bila je i fotografija Lene kako spava na krevetu s dudicom u ustima, a koju je Jelena podijelila s pratiteljima. Pratiteljice su odmah komentirale kako im je čudno da njezina mezimica u tim godinama i dalje koristi dudu, a neke su kritizirale i što Veljača toliko često dijeli fotografije maloljetne kćeri. “U ovakvom svijetu nikad svoje maleno ne bih stavila na Instagram... Ne kužim što dobivate svi s tim, joj što je slatka, joj ovo joj ono... pa je, slatka je mala curica, ali previše je budala na ovom svijetu pa eto... da gledaju fotku mog djeteta, bome ne...”, komentirala je jedna pratiteljica. Iako Veljača često komentira na ovakve poruke, ovu ipak nije, a čini se i kako joj je dozlogrdilo toliko često pratiti ‘momshaming’ na svom profilu budući da se za jednu sličnu fotografiju, onu gdje Lena s dudicom spava pokraj nje, odlučila ugasiti komentare.

“Gasim komentare unaprijed jer ne želim nedjelju navečer provesti u odgovaranju na momshaming poruke. Da, ima dudu s 4,10 godina, it’s ok, to je moje dijete, ne vaše, relax and be kind”, poručila je tada.

Sličnih problema imala je i glumica Nataša Janjić Medančić, koju je pratiteljica napala zbog fotografije na kojoj njezin suprug drži ruku preko lica njihova dvogodišnjeg sina Tonija. Naime, pratiteljica joj je u komentaru poručila da ne pokazuje djecu uopće ako ne želi da im itko vidi lice. Također, zapitala se kakve će joj sin fotografije imati jednoga dana kad odraste ako se ni na jednoj ne vidi. Glumica joj nije ostala dužna pa joj je tako ljubazno odgovorila da njezina djeca svoje fotografije neće tražiti na njezinu Instagram računu, već u obiteljskim fotoalbumima. Njezina kolegica Sementa Rajhard i njezin zaručnik Vanja Brundula uživaju sa svojom kćerkicom Stellom, koja je na svijet došla u travnju, a koliko su sretni, Rajhard često dijeli s pratiteljima. Jedna takva objava naišla je na kritike kada su je neke mame prozvale da se ne brine o sigurnosti djeteta. Glumica je podijelila fotografiju kćerkice u sjedalici u automobilu, a pratiteljicu je zabrinulo što glumica nije stegnula do kraja pojase na sjedalici. Također, druga pratiteljica odmah je kritizirala i to što je Rajhard s bebom iz kuće izišla prerano. Iako nije osobno odgovorila, u njezinu obranu odmah je stala bivša članica grupe Femminem Pamela Ramljak, koja je uzvratila glumičinoj pratiteljici napisavši da je glumica bebu sigurno zavezala poslije te da je stala samo fotografirati se. “Danas mater ne može ni uživati s djetetom da se netko ne pravi pametan u komentarima”, poručila je pjevačica.

Još jedna poznata Hrvatica često se nalazi na meti osuda zbog svojih roditeljskih vještina. Influencerica Ella Dvornik Pearce gotovo svaki dio života sa svojom četveročlanom obitelji dijeli na svojim društvenim mrežama, zbog čega je vrlo često na meti kritika. Jedna od osuda bila je zbog krmeljavih očiju malene Lumi, ali i zbog poljupca u usta sa starijom kćeri Balie Dee. “Zašto je ljubiš u usta? Nije prirodno ni normalno. Čak i psiholozi kažu da to nije dobro za djecu”, upitala je jedna pratiteljica koja je naišla na djelomično odobravanje upita, ali i na posve suprotno mišljenje. Među brojnima koji su komentirali, odgovorila joj je i Ella.

“Samo sam čekala. Ja sam tatu i mamu ljubila u usta i vidi me sad – luda kao šiba”, poručila joj je influencerica. Ni brojne slavne mame izvan granica Hrvatske nisu imune na zlobne komentare. Ljubljenje djece u usta sporno je i pratiteljicama sestara Kardashian, koje se ne srame načina na koje iskazuju ljubav svojoj djeci. Kim i Kourtney više su puta dijelile fotografije na kojima ljube djecu u usta, a najstarija sestra u jednom je intervjuu poručila kako se za tu stvar nikada neće ispričati. Kourtney je tada poručila da je obično kritike ne diraju, no kada je riječ o majčinstvu, izgubi kompas. Profil Kim Kardashian prepun je fotografija njezine djece, a slavnu mamu gotovo uvijek prozovu zbog nečega, bilo da je riječ o ljubljenju u usta, ili pak o odjeći u koju ih odijeva. Plus size manekenka Ashley Graham naišla je na drugačiju vrstu osude - one o dojenju.

Naime, manekenka je na svom Instagram profilu uključila video uživo na kojemu se moglo vidjeti kako doji 10-mjesečnog sina Justina. Mnogi su joj zamjerili što tako javno dijeli privatni trenutak između nje i svog sina, no to manekenki nije zasmetalo.

Manekenka Chrissy Teigen, supruga pjevača Johna Legenda koja ima gotovo 27 milijuna pratitelja na Instagramu, vrlo često izazove brojne reakcije svojim fotografijama, a jedna od takvih je i jedna polugola, no za pratitelje nije bila sporna njezina golotinja, već prisutnost njezine kćeri, zbog čega su joj prigovorili u više komentara. “Na setu sam sa svojim stilistom”, napisala je Chrissy u šali pokraj slike, a zatim su njezin profil preplavili kritike. “Isuse, pokrij se. Kći ti je tamo”, poručila joj je začuđena pratiteljica.