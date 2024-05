Tonči Huljić otkrio što je pisao u porukama Baby Lasagni tijekom finala i kako vidi njegovu budućnost

U sinoćnjem Otvorenom gostovali su skladatelj Tonči Huljić, glazbeni kritičar Aleksandra Dragaš, šef hrvatske delegacije na Euroviziji Tomislav Štengl i bivši komentator prijenosa Eurovizije i bivši šef hrvatske delegacije na Eurosongu Aleksandar Kostadinov i razgovarali su o uspjehu našeg predstavnika Baby Lasagne na ovogodišnjoj Euroviziji na kojoj je s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" osvojio drugo mjesto.

- Kada je Marko skočio na 58 posto na kladionicama, nakon izvedbe u finalu, to je bila otežavajuća okolnost za žiri. Velika je blagodat organizatora festivala kada ima alibi pjesmu. Alibi pjesma ove godine je nesumnjivo bila Nemo. To znači - imate odličnog izvođača, dečko odlično pjeva, odlično je to izveo, pjesma je vrlo neobična, i sklepana je samo s jednom funkcijom - išla je na pobjedu. I vi tog trenutka imate priliku da radite dar-mar sugerirajući diskretno žirijima što bi bilo pametno radi recentne situacije kakva je. Činjenica je da se EBU nije baš najbolje snašlo u situacijama koje su ih zadesile na ovom festivalu - problem Izrael-Hamas, Ukrajina-Rusija. Nisu Izrael i Ukrajina uzalud stavljene, na 2. i 4. mjesto po redu izvođenja - objasnio je Huljić svoje viđenje događanja u finalu u kojem je pobjedu odnio predstavnik Švicarske Nemo s pjesmom "The Code". Otkrio je i kako se tijekom glasanja čuo s Markom Purišićem i ispričao je koje poruke su razmijenili.

- Negdje po sredini glasanja, javljao sam Marku: Ovo je super! Tada smo bili na 5. mjestu, a zaostajali smo jedno 70-80 bodova. Sve do 100 bodova je bilo dostižno i moglo se prestići i očekivano je bilo da se prestigne. Međutim, ovoliki broj 12-ica... ja ne znam tko je u povijesti dobio! - rekao je Huljić. Ispričao je i kako je na svom početku ovo glazbeno natjecanje zamišljeno kao natjecanje skladatelja i pjesama, ali u novije vrijeme ta se situacija značajno promijenila i pjesme su u drugom planu.

- Četiri odlične pjesme su se našle na okupu. Rim Tim Tagi Dim i Marko, Francuska, Italija i Švicarska. Da nije situacija sa Izraelom takva kakva je, i on bi bio vrlo visoko plasiran i vjerojatno bi pikirao na pobjedu. Sve ostalo pretvorilo se u jedan džumbus. Imali smo pentagrame, sotoniste, horor filmove, golotinje. Mislim da je publika počela ekstremniji pristup izvođenja i ekstremniju politizaciju Eurosonga u svrhu promocije rodne ideologije, premjerivati i zato je Engleska završila s nulom, iako je izvođač koji je predstavljao Veliku Britaniju, gotovo svaku treću emisiju, gost Graham Nortonu, koji je voditelj i komentator za BBC. - rekao je Huljić. Dotaknuo se i teme glazbene budućnosti Baby Lasagne i rekao je kako naš predstavnik na Euroviziji već ima spremnu novu pjesmu te vjeruje kako će Marko u Hrvatskoj samo gostovati, a da je njegova glazbena budućnost u inozemstvu.

VIDEO Šef eurovizijske delegacije Tomislav Štengl o pozadini glasova koju su odnijeli pobjedu Baby Lasagni