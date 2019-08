Poznata glumica priznala: 'Dva puta sam pobacila, karijera mi je bila važnija'

Glumica Alyssa Milano otvoreno je progovorila o pobačaju i zašto je dva puta pobacila. U svom podcastu "Sorry Not Sorry" 46-godišnja glumica ispričala je kako je u ranim 20-ima pobacila.

- Dva puta sam pobacila 1993. godine. Bila sam prvi put zaljubljena i bilo je to radosno i uzbudljivo vrijeme u mom životu - rekla

je u podcastu u kojem govori o društvenim, političkim i kulturnim problemima i temama. Nije izgovorila ime osobe u koju je tada bila

zaljubljena, ali navodno se radi o glumcu Scottu Wolfu za kojeg je kratko bila zaručena 1993. godine.

Rekla je kako je tada uzimala kontracepcijske pilule jer je bila fokusirana na karijeru i nije bila spremna za majčinstvo.

- Ipak, ostala sam trudna. Bilo mi je grozno. Odgojena sam kao katolkinja i svojom odlukom našla sam se u konfliktu sa svojom vjerom. Karijera mi je u tom trenutku bila prioritet. Imala sam budućnost pred sobom i potencijal - kazala je glumica i dodala kako je na kraju odabrala pobačaj.

- Donijela sam tešku odluku o prekidu trudnoće. Bio je to moj izbor i za mene je bio apsolutno pravi izbor - rekla je glumica koja danas ima dvoje djece.

Nekoliko mjeseci nakon prvog pobačaja saznala je da je opet trudna i taj put također nije imala dvojbe i odlučila se na pobačaj.

O ovoj temi Milano je progovorila sada jer se želi suprotstaviti novom zakonu o zabrani pobačaja nakon šestog tjedna trudnoće koji je nedavno potpisao guverner američke savezne države Georgije.