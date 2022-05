Poznata glumica godinama se bori s teškom bolesti, a u svojim memoarima otkriva šokantne detalje o sebi

Glumica Selma Blair konačno je objavila svoje memoare "Mean Baby" u kojima piše o svojim životnim uspjesima i neuspjesima, javno progovara o propalim vezama, ovisnosti, odnosu s majkom od koje je, kako piše u knjizi, naslijedila dramatičnost i crtu ekscentričnosti.

U knjizi Blair piše o traumatičnim situacijama i kako je bila žrtva silovanja i otvoreno govori o tome kako je dva puta pokušala počiniti samoubojstvo. Prvi put je to pokušala zbog neuzvraćene i nesretne ljubavi i tada je bila studentica i piše kako je muškarac kojeg zove Todd bio razlog zbog kojeg se odlučila na taj strašan korak i u memoarima je opisala kako je pokušala samoubojstvo.

- Ušla sam u njegovu kući. Popila sam šaku tableta i otišla u njegovu kupaonicu gdje sam sjela na pod i pila tekilu. No, u zadnji tren me uhvatila panika. Na kraju je njegova mama zvala Hitnu pomoć koja me odvela u bolnicu - opisala je glumica kojoj je prije nekoliko godina dijagnosticirana multipla skleroza. U knjizi piše i o tome i kaže kako je tek sada shvatila da je simptome ove bolesti primjećivala već u mladosti, a često je te simptome pokušavala riješiti kojom čašicom alkohola više.

- Koliko god tužno zvučalo, mislim da možda ne bih preživjela te godine bez alkohola. Sada znam da sam imala simptome MS-a i da sam se pokušavala samoliječiti alkoholom - napisala je u knjizi.

