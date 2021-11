Potpuna transformacija slavne glumice: Nakon mučnog razvoda se jako promijenila, više ne izgleda ovako

Glumica Geena Davis nedavno je viđena ispred svog doma, a fanovi tvrde da je potpuno neprepoznatljiva.

Bila je u trapericama s poderanim nogavicama i šarenoj bijeloj majici, nije se našminkala, a kako se čini nije ni oprala kosu, koju je pokrila maramom. Glumica vrlo rijetko izlazi iz kuće,a prije samo tri godine još uvijek je bila duša svake zabave, te se rado pojavljivala na crvenom tepihu. Čini se da ju je razvod stvarno pogodio jer je prestala pretjerano voditi brigu o svom izgledu.

Foto: Profimedia

Obiteljski prijatelji tvrde da njen bivši suprug Dr. Reza Jarrahy nije mogao više živjeti s njom jer se ponašala ako netko tko pati od narcisoidnog poremećaja ličnosti.

Ova glumica pozornost je privukla ulogama u filmovima "Thelma i Louise", u kojem je zavela i Brada Pitta, te u filmu "Bubimir". Iza sebe ima čak četiri propala braka, a svi su trajali vrlo kratko osim posljednjeg s doktorom Rezom Jarrahyem koji je trajao 16 godina, a razvod je zatražio on. Finalizirali su ga nedavno nakon pet godina gorljive bitke.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, u dokumentarcu koji govori o seksizmu u filmskoj industriji "This Changes Everything", glumica i dobitnica Oskara Geena Davis ispričala je jedan od milijun primjera seksualnog uznemiravanja u Hollywoodu. Geena je inače velika zagovaračica ravnopravnosti spolova kroz programe vlastitog instituta "Geena Davis Institute on Gender in Media", koji podržava spomenuti film.

Kada su je upitali može li se prisjetiti nekih neugodnih incidenata s redateljima iz ranijeg perioda svoje karijere, 63-godišnja glumica iz serije "GLOW" i filma "Thelma & Louise" odgovorila je potvrdno. - Vjerojatno ima milijun primjera. Jedan je bio vrlo rano kad sam bila na audiciji za scenu gdje je moj lik morao sjesti u krilo muškarcu, a redatelj je rekao:"Pa odglumi scenu sa mnom" i natjerao me da mu sjednem u krilo - opisala je za USA Today. - Nisam to htjela napraviti i bilo je jako neugodno. Nisam znala da mogu reći ne - objasnila je glumica koja je 1982. godine debitirala u filmu "Tootsie".

- Nadam se da u ovo doba #MeToo i Time's Up žene neće morati prolaziti kroz to - izjavila je. Na samom početku #MeToo pokreta 2017. godine, Davis je ispričala kako je trebala otići na audiciju za jedan film te kako ju je glumac, koji je i producirao film, pozvao na večeru, umjesto audicije. Obratila se svom agentu tada i pitala je li to audicija ili želi večerati s njom.

- Agent me poslije nazvao i rekao da to nije samo večera u pitanju, ali nije spoj - objasnio joj je napola. Geena je odbila otići na večeru, tražeći pravu audiciju, ali, kako tvrdi, nikada nije dobila poziv jer glumica koja je dobila ulogu, je ona s kojom je glumac na kraju prohodao.