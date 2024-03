Poslušajte kako zvuči Severinin hit 'Moja štikla' u izvedbi Martina Kosovca!

Nakon što se već prvim nastupima u The Voice Hrvatska istaknuo neizmjernom lakoćom izvođenja zahtjevnih dionica, posebnom bojom vokala, svojim šarmom te kombinacijom nostalgije i mladosti, Martin Kosovec zasluženo je odnio titulu pobjednika The Voice Hrvatska. Iako su mnogobrojni slušatelji s nestrpljenjem čekali njegovu prvu pjesmu, nisu to morali dugo. U samostalnu glazbenu karijeru zakoračio je kao Martin i to s pjesmom „Maštarija“, koja spaja upravo ono čim je Martin privukao veliku pažnju: nostalgije za nekim minulim vremenima i modernu produkciju kakvoj mladi glazbenik teži. „Maštariju“ je Martin kao poseban gost premijerno uživo izveo 23. veljače, u zabavnom dijelu druge polufinalne večeri Hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, a cijelom svijetu sada je dostupna putem svih glazbenih platformi.

A nakon toga odlučio je malo i zabaviti svoje već brojne obožavatelje na TikToku pa je na svoj način izveo Severinin hit "Moja štikla" koji je qona prvi put izvela 2006. godine, kada je bila predstavnica Hrvatske na Euroviziji. Martin Kosovec, naravno, izveo ju je na svoj, specifičan način, kao šlager.

Podsjetimo, Martin je premijernom izvedbom pjesme "Maštarija" iznenadio mnogobrojnu publiku, kako i sam kaže, „nema velikog raskoraka u izričaju – samo je dodan moderni prizvuk i beat.

„Posebno se zahvaljujem Peggyju (Predragu Martinjaku) i Vanni što su napisali ovu pjesmu za mene, mom diskografu Universal Musicu što su tu uz mene i što maštaju zajedno sa mnom, HRT-u što su mi dali priliku da pjesmu predstavim na Dori i svima koji me podržavaju i slušaju“, dodao je.

Do suradnje s Vannom, koja ga je kao mentorica dovela do finala i pobjede u The Voice Hrvatska, došlo je sasvim prirodno, kao i sa svim drugim suradnicima koji su dali svoj obol pjesmi.

„Nekako se intuitivno razvila ta spona između Martina i Peggyja - Predraga Martinjaka koji potpisuje glazbu za pjesmu 'Maštarija', a koji je autor posljednjih Massimovih pjesama. Poveznica je svakako i taj specifičan, široki puni glas, a tu je i pjesma 'Sjaj u tami' koju smo odabrali za finalni nastup u The Voiceu. Sve to me nakon showa inspiriralo da spojim te drage mi ljude“, opisuje Vanna te dodaje kako se Martinu odmah svidjela melodija. Također spontano, nastao je i tekst: „Prvo sam došla samo sa sugestijom, bez cilja da autorski sudjelujem i eto, kroz proces rada, a budući da već dosta dobro poznajem Martina, sve se posložilo prirodno“, nastavlja Vanna. I zaista, Martin voli sjesti u auto i, slušajući radio, odvesti se izvan grada i gužve stoga stihovi „Mogli bi ti i ja, na dan il' dva pobjeć iz Zagreba“ zvuče ne samo kao maštarija nego i stvarna priča. „'Maštarija' je dosta zgodna kombinacija moderne glazbe, Martinovih osobnih preferencija, ali i nekih starih vremena. Smatram da pjesma u tekstu nosi sve elemente s kojima se Martin sjajno može predstaviti publici u svojoj prvoj pjesmi."

Uz tekst Ivane Vrdoljak Vanne, Predrag Martinjak Peggy, kako je spomenuto, potpisuje glazbu, ali i aranžman te je producent i tonski snimatelj pjesme. Snimljeno je u Studiju Šušnjevec, a iza miksa i mastera snimke stoji Miroslav Lesić Lesique.

