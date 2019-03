Posljednja Flintova fotografija: Dva dana prije smrti oborio je vlastiti rekord

Frontmen britanske grupe 'Prodigy', Keith Flint, preminuo je jučer u svom domu u Essexu. Njegov kolega iz benda Liam Hewlett potvrdio je da si je pjevač oduzeo život.

Vijest o njegovom samoubojstvu šokirala je glazbeni svijet, a takav scenarij baš nitko nije mogao predvidjeti. Samo dva dana ranije Keith je sudjelovao na utrci tijekom koje je oborio svoj osobni rekord. Upravo tamo snimljena je njegova posljednja fotografija koju je na Twitteru objavio novinar Rob Hadgraft.

- Tužne vijesti o Keithu Flintu stižu samo dva dana nakon što je bio odlične volje i u dobroj formi sudjelujući u utrci u Chelmsford Parku. Postigao je svoj osobni rekord od oko 21 minute - napisao je u opisu fotografije.

Sad news about #KeithFlint - comes only two days after he'd looked in great shape and spirits, storming round the Chelmsford Parkrun in a PB of around 21 minutes. pic.twitter.com/bBy1Vvh4JK