Posebna gošća! Uoči presude Johnny Depp nastupio u Londonu, nakon koncerta družio se s Kate Moss

U pauzi od suđenja Johnny Depp (58) stigao je u Veliku Britaniju gdje je iznenadio obožavatelje na svirci Jeffa Becka u Sheffieldu. Depp i Beck zajedno su izveli obrade pjesama Johna Lennona, Marvina Gayea i Jimija Hendrixa. Iako su brojni očekivali da će se glumac nakon svirke obratiti okupljenima, samo je odradio nastup, a sudeći po objavama na društvenim mrežama dobro se zabavio.

Johnny je u Engleskoj nastupao dvije večeri zaredom, a na koncert koji je održan u Royal Albert Hallu u Londonu pozvao je svoju bivšu djevojku, supermodel Kate Moss (48). Kako pišu britanski mediji, nakon nastupa zabavljali su se iza pozornice.

Glumac i manekenka u vezi su bili između 1994. i 1997. godine, a bili su jedan od najozloglašenijih parova – uništavali su hotelske sobe, održavali razuzdane trodnevne partije, stalno prekidali i mirili se, a njihova veza ponovno je došla u fokus javnosti nakon što je Kate bila jedna od svjedokinja na suđenju.

Foto: P. DONOVAN/REUTERS Actor Johnny Depp joins musician Jeff Beck (not pictured) on stage during a concert, in Sheffield, Britain May 29, 2022 in this picture obtained by Reuters from social media on May 30, 2022. P. Donovan/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. Photo: P. DONOVAN/REUTERS

Slavna Britanka svjedočila je putem videokonferencije iz Kalifornije, a tijekom svog izlaganja negirala je da ju je Johnny Depp gurnuo niz stube tijekom odmora na Jamajci i time osporila još jednu izjavu koju je Heard iznijela pred sudom prije dva tjedna.

– Bili smo u sobi, Johnny je otišao iz sobe prije mene. Počelo je olujno nevrijeme i kad sam istrčala iz sobe, pala sam niz stube i ozlijedila leđa. Vrištala sam, boljelo me i nisam znala što se dogodilo – ispričala je Kate i dodala kako je Depp odmah dotrčao do nje i pružio joj pomoć. – Odnio me do sobe i pobrinuo se da budem dobro – dodala je slavna ljepotica.

Na izričito pitanje Deppova odvjetnika: "Je li vas Johnny Depp gurnuo niz stube?" Kate Moss je odgovorila: "Ne." Odvjetnik je potom pitao je li je ikad u vezi Depp gurnuo niz ikakve stube, na što je odgovorila: "Ne. Nikad me nije gurnuo, udario ni bacio niz ikakve stube."

Nakon 23 dana saslušanja, svjedoka i dokaza, sudska trakavica između bivšeg supružnika, glumca Johnnyja Deppa i glumice Amber Heard (36) ulazi u završnu fazu pred sudom u Virginiji. Odvjetnički timovi u petak su izrekli završne argumente kako bi uvjerili suce u obranu svojih stranaka nakon čega će porota konačno razmotriti obje strane i donijeti konačnu odluku.

Johnny Depp tuži Amber Heard za klevetu, tvrdeći da mu je uništila reputaciju i karijeru jer je u kolumni koju je 2018. objavio Washington Post napisala da je bila izložena obiteljskom nasilju tijekom braka, ne navevši pritom Deppovo ime. Heard je podnijela protutužbu i traži 100 milijuna dolara odštete zbog tvrdnji Deppova bivšeg odvjetnika Adama Waldmana da su njezine tvrdnje o zlostavljanju "prijevara".

VIDEO Amber Heard, bivša žena Johnnyja Deppa, progovorila na suđenju: 'Pio je, drogirao se i tukao me!'