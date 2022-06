Kako su nas huligani i Mladen Grdović podsjetili što je to zapravo 'rokenrol'

Već godinama kod nas traje povremeno anatemiziranje rock i pop-scene, često i bez povoda, najčešće zbog nekih koji razbarušenim životnim stilom povremeno podsjete na onu staru sintagmu “sex and drugs and rock and roll”. No, davno su ti dani iza nas, domaća rock-scena toliko je uredna i “čista” da je često i dosadna, pa su potrebni skandali s estrade da nas podsjete što je to zapravo – “rokenrol”.



Nedavni debakl Mladena Grdovića, kad se srušio na pozornici u Sloveniji, podsjetio nas je na nekadašnje ekscese rock-scene, ali njih odavno nema. Gdje su oni dani kad je Goran Bare u Tvornici znao sam sebi bocom razbiti glavu? Ili kad su ga 2006. Plaćenici napustili popodne prije koncerta u zagrebačkoj Vidri, a on sam s gitarom i pokojnim saksofonistom Markom Križanom izašao na pozornicu na jednom od najčudnijih domaćih koncerata ikad održanih.