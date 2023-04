Porin su dobile neke od najvećih svjetskih zvijezda, a u prošlom desetljeću bilo je nastupa za pamćenje

Glazbena nagrada Porin je od 2003. pa do 2013. prepoznala i statuom za Pjesmu ili Hit godine nagradila pjesme poput Trag u beskraju, Čarobno jutro, Zimmer Frei, Nostalgična, Treblebass, Anđeo u tebi, Igra bez granica, Iznad oblaka, Bižuterija, Dogodila se ljubav, Teške boje… Iz današnje perspektive, ne možemo zamisliti hrvatsku glazbenu scenu bez tih pjesama. Soundtrackovi za vjenčanja, kućna druženja i/ili osobnu introspekciju. U svakom slučaju, s odmakom od 10 ili 20 godina, čini se kako su pjesme koje su odabrane prepoznate i od publike, ne samo struke. Sigurno su i ostali nominirani tih godina za Pjesmu (ili Hit godine) smatrali kako je baš njihova pjesma bolja, veći hit ili nešto treće, ali ovom popisu se ne može naći zamjerka.

U tom vremenu, vremenu Porinovog drugog desetljeća, i dalje su se dodjeljivale statue i stranim izvođačima. Roger Waters, legendarni autor i basist Pink Floyda oduševio se kad su mu 2011. godine, uoči koncerta u zagrebačkoj Areni, uručili hrvatsku glazbenu nagradu za posebna dostignuća u glazbi. „Jako mi se sviđa Porin. Nosim ga kući gdje ću ga pažljivo čuvati. Ovo mi je velika čast i zahvaljujem svima u Hrvatskoj na ovom priznanju“, rekao je tada Waters. Posebno ga je razveselilo što je bio prvi glazbenik koji je dobio Porina izrađenog od bračkog kamena. Te iste godine dvije statue dobila je i Sade. Leonard Cohen najviše je pohvalio izgled statue. Kanađanin je nagradu dobio 2010. godine za najbolji inozemni video program "Live in London".

„Statua je prelijepa, ali moram priznati da je teška“, rekao je Cohen prije nastupa u Ljubljani i ponosno pozirao s kristalnim Porinom. Ipak najviše Porina osvojili su The Rolling Stonesi. Jedan od najdugovječnijih bendova u povijesti osvojio je šest kipića. Njihov album "Bridges to Babylon" 1998. godine bio je najbolji inozemni uradak, a hit "Anybody seen my baby", najbolji spot. Godinu kasnije Stonesi su osvojili Porin za najbolji inozemni video program "Bridges to Babylon", dok su 2006. ponovno dobili dvije nagrade, i to za pjesmu "Streets of love" te album "A Bigger Bang". Posljednji kipić uzeli su dvije godine kasnije za najbolji inozemni video program "The Biggest Bang". Porin se inozemnim izvođačima dodjeljivao sve do 2014. godine.

Porinovih drugih deset godina obilježili su i neki od najupečatljivijih nastupa, odjevnih kombinacija i zabavnih trenutaka. Uvodni nastup na Porinu 2004. imali su riječki glazbenici čiji je nastup nazvan Ajmo Rijeka.

Na Porinu 2006. Tony Cetinski izveo je svoje najveće hitove u tom trenutku – Onaj tko te ljubi sretan je, Čovjek od leda i Kad bi dao Bog. Te godine osvojio je Porina za Najbolji album pop i zabavne glazbe „Budi uz mene“.

Nastup koji je oduševio sve u dvorani svakako je onaj iz 2007. kad su na pozornicu stali Gibonni, Bare i Maya Azucena te izveli veliki hit Anđeo u tebi.

Jedan od nastupa koji se ne smije preskočiti u drugih deset godina najvažnije glazbene nagrade, svakako je i onaj Mate Miše Kovača 2012. godine kad je dobio nagradu za životno djelo. Nakon nastupa tijekom kojeg je izvodio pjesme Stjepana Mihaljinca, cijela dvorana je ustala na noge i skandirala nezamjenjivom Miši.

Trebale bi kartice i kartice teksta da se Porin od 2004. do 2013. prepriča. Od tad se naslagalo dosta godina i promjena, kako unutar Porina i njegovih kategorija tako i u životima onih koji u tim kategorijama konkuriraju. Sve dobitnike Porina u tom periodu možete pogledati ovdje.

