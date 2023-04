Valentina oplela po Vatroslavu: 'Govorio mi je da sam glupa, kriva, da samo čuvam djecu'

Tijekom proteklih 15 sezona popularnog RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu' rodile su se i brojne ljubavi, a jedna od njih je i ljubav Vatroslava Tijana (45) iz Ražanca i njegove 'zlatne djevojke' Valentine Kordić (30) koja je sredinom 2019. okrunjena i brakom. U njemu su dobili i dvoje djece, kćer Viktoriju i sina Vita. Međutim, njihova ljubav ipak će rezultirati rastavom, s obzirom da je Valentina zahtjev za rastavom braka podnijela krajem prošle godine.

Otkako je javnost saznala za njihov krah braka, sve više detalja izlazi u javnost, a nakon što smo iznijeli obje strane, Valentina je nastavila oštro, o svom uskoro bivšem suprugu, govoriti na svom Instagram profilu.

Prvo je podijelila video u kojemu svira pjesma "Smijem se, a plače mi se", a uz koji je napisala: "Trenutno moja pjesma. Smijem se zbog njih dvoje, a najrađe bi otišla tamo i ugušila ga u onom moru. 'Muškarac' koji ne prestaje vrijeđati i ponižavati ženu koja mu je rodila dvoje djece".

Zatim je u idućim objavama podijelila i izjavu koju je Vatroslav rekao nama kada smo ga kontaktirali, a radi se o tome da "Valentina želi luksuz, a nema za garsonijeru".

"Čisto da zna ovako javno da će ga ta izjava skupo koštati. Previše sam tolerirala sva njegova s*anja, javna piskaranja protiv mene i sl. Više je dosta! Otišao je u Ražanac, tamo se očito opustio, mater mu je napunila glavu, a u trenutna zvanja umjesto da radi masline kako je rekao, bio je na šanku u birtiji u kojoj je prije provodio vrijeme dok ja nisam došla. Sa standardnim pijancima za šankom, vjerojatno su ga oni tu ohrabrili pa je to lijepo sročio. Ja sada javno kažem da je ovo zadnje da je mene uzeo u usta, pogotovo u ovom kontekstu!", napisala je Valentina pa nastavila:

"Da mi ovo kaže čovjek kojem sam rodila dvoje djece u četiri godine i bila uz djecu stalno... Nije mi nikad bio problem raditi, ali nisam vidjela izbor da radim dok sam stalno s djecom. Niti jednom nije rekao odi ti raditi, a ja ću biti doma s djecom. Sama sam bila u novom gradu, novom stanu sa djetetom od dvije godine i drugim od dva mjeseca, dok je on tražio zemljišta. Onda on meni govori što ti nemaš svoje pare i što ne radiš. Što ti nisi osigurao djeci vrtić ako ih nisi mogao čuvati pa onda rekao idi radi", objasnila je.

"To mi se usuđuje reći čovjek od 46 godina koji je većinu toga što je imao dobio obiteljski, čovjek koji ne želi raditi a ima dvoje djece, čovjek koji stalno pljuje po državi jer mu nešto nije dala ili omogućila, čovjek koji se sada opet pokorava majci da bi mu dala komad zemlje ili kuću da on i dalje ne bi morao ništa raditi nego da bi bio osiguran. Onda se takav čovjek nađe pametan dati izjavu za ženu s kojom ima dvoje djece. Koja je tu djecu rodila, trudila se oko njih koliko god može, čisti i održava kuću. Pojeo je više ručkova i večera od te žene, on koji leži u kući, nego neki muškarci koji su cijeli dan na poslu i rade. Kad je bilo šta rekao da mu pomognem bila sam tu, ni jednom nisam čula bravo, hvala ti i sl. Nego uvijek glupa si, kriva si, ti ništa ne znaš, ti ništa ne vrijediš, samo čuvaš djecu, tvoja jedina vrijednost je što si rodila i još mali milijun uvreda", zaključila je Valentina na posljednjoj fotografiji.

Podsjetimo, Valentina nam je u srijedu potvrdila da se razvode.

"Vatroslav je taj koji je prestao imati odnose sa mnom i već godinu i pol ili dvije govorio javno da je rastavljen i mene zvao bivšom ženom. Rastavu sam podnijela ja kada sam shvatila da on jednostavno nije zainteresiran da budemo zajedno i da od toga više ne može biti ništa", iskreno nam je ispričala Valentina koja je papire za razvod predala još prije Božića prošle godine. Odmah je zatražila i samostalnu roditeljsku skrb, a pojasnila je i zbog čega.

"U trenutku kada sam predala papire za razvod naš sin Vito još nije bio dobio vrtić i tada sam tetama od kćeri Viktorije govorila da bi se selili iz Istre. Zbog selidbe u okolici Splita tražila sam samostalnu roditeljsku skrb jer želim sama donositi odluke jer mi je to lakše", govori Tijan. Smeta joj, kaže, što njezin uskoro bivši suprug nije angažiran oko djece koliko i ona.

