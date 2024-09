Popularni voditelj dao je otkaz zbog veze s mlađim kolegom, a sad se vraća u šokantnoj i tajnoj emisiji

Britanski voditelj Phillip Schofield vraća se na televiziju 16 mjeseci akon što je podnio ostavku u emisiji "This Morning" zbog veze s puno mlađim kolegom. Voditelj je u tajnosti snimao emisiju "Cast Away" za Channel 5, a tijekom snimanja je 10 dana proveo na tropskom otoku smještenom uz obalu Madagaskara.

Schofield će u specijalu govoriti o svojem odlasku s ITV-a i popularne emisije koju je vodio 21 godinu te o emocionalnom utjecaju koji je otkaz imao na njega, piše Daily Mail. Dodali su i da su voditelju dali ručnu i tjelesnu kameru te ga ozvučili, a onda su ga ostavili na otoku kako bi snimio svoje putovanje.

"Posljednjih nekoliko mjeseci je Phil imao nekoliko ponuda za različite stvari, ali ih je sve brzo odbio. Ovakav izazov ga je uvijek privlačio i nakon što je razgovarao s prijateljima i obitelji, odlučio se za to. Sve je to bila stroga tajna. Nakon 42 godine na televiziji, Phillip je naučio od sjajnih ekipa i timova kako snimiti i ispričati priču. Imao je 10 dana za sebe, bez snimateljske ekipe ili produkcije, snimio je neke nevjerojatne, sirove snimke, od kojih su neke teške i emocionalne za gledanje. Ali, htio je šansu za ispričati svoju priču, neuređenu i iskrenu, kako bi gledatelji vidjeli njegovu drugu stranu", rekao je izvor za The Sun. Dodao je i da se Phillip ne žuri s povratkom na televiziju na puno radno vrijeme.

Podsjetimo, veza Schofielda i mlađeg kolege počela je 2019. godine, a tek godinu kasnije Schofield je priznao da voli muškarce. Šokantno priznanje usred emisije činilo se ničim izazvanim jer je voditelj na toj televiziji radio 20 godina, a predstavljao se kao obiteljski čovjek koji je sa suprugom u braku do tog trenutka bio čak 27 godina.

- Lagao sam Daily Mailu i svom odvjetniku i ovim putem im se ispričavam. Želim se ispričati i svima drugima kojima sam zatajio istinu. Bio sam u vezi s mlađim kolegom, suradnikom showa "This Morning". Suprotno špekulacijama, iako sam tog čovjeka upoznao kad je bio tinejdžer i zamoljen sam da mu pomognem da se probije na televiziju, veza je postala nešto više od prijateljstva tek kad se ovdje zaposlio - napisao je Schofield.

Dodao je da veza nije bila razborita, ali nije bila ilegalna.

- Dao sam otkaz na ITV-ju i želim reći da se ispričavam svojoj supruzi koju sam prevario, svojoj obitelji i kolegama s kojima sam imao odnose temeljene na povjerenju koje su mi dali.

Iako je rekao da veza nije bila ilegalna, to što je svog ljubavnika poznavao kao tinejdžera mnoge je podsjetilo na pojam grooming. To je pojam koji se može objasniti kao priprema mlađe osobe (djeteta) za seksualne ili ljubavne odnose, što darovima, lijepim riječima ili čak obećanjem da će imati bolji život ili posao u budućnosti.

Mnogi ne bi pomišljali na to da prije toga nije izišla priča o tome da je Schofieldov brat Tim završio na sudu gdje je optužen za 11 prekršaja koji uključuju djecu. Schofield ga se javno odrekao, no ljudima je ova priča ostavila gorak okus u ustima.

