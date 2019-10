Vrijeđa me kad se piše samo o izgledu. A suprug i ja se borimo, ima svakakvih dana...

Omiljeni RTL-ov show “Tri, dva, jedan – kuhaj!” idućeg tjedna vraća se na male ekrane u terminu od ponedjeljka do petka od 21.15 sati. Među poznatim članovima žirija tu je i novo ime – Domagoj Jakopović Ribafish, koji će biti suvoditelj Doris Pinčić Rogoznici. Doris je prošlog tjedna najavila i da odlazi s Narodnog radija, a u razgovoru za Ekran govorila nam je o novoj sezoni na RTL-u, kao i o privatnom životu.

Od idućeg tjedna na RTL-u ponovno gledamo popularni kulinarski show “Tri, dva, jedan – kuhaj!” u kojem nas ove godine očekuje puno novosti. Kako protječe snimanje, što možemo očekivati u novoj sezoni?

Snimanje protječe super, uhodan smo tim koji se već poznaje u dušu i uživamo u zajedničkom radu. Puno se zezamo, svaki dan je netko drugi na tapeti, sretni smo jer nam se vratila Željka, a Riba je pravo osvježenje.

U ovoj sezoni imate i voditeljsko pojačanje, Domagoja Jakopovića Ribafisha. kako se slažete s njim?

Ma sjajno. Nije mu bilo lako doći u tako uhodan tim, ali dali smo sve od sebe da se osjeća dobrodošlo i prihvaćeno. Riba je super kao osoba, vrlo smiren, obožava jesti... a za mene je to već i više nego dosta da postanemo dobri kolege, pa i frendovi.

U žiri se vratila i Željka Klemenčić. Jeste li joj priredili poseban doček?

Željka se vratila ljepša nego ikad. Meni je bilo jako lijepo i s Mateom Domitrović koja je u međuvremenu postala moja super prijateljica, ali Željka je kraljica našeg žirija i to se zna. Sjajna je, britka, spretna… baš na nivou.

Kako vam se sviđaju ovogodišnji natjecatelji? Ima i nekih poznatih lica poput Renmana i Nereda?

Ima svega. Vrlo zanimljivih osobnosti. Sreli su se ljudi koji se, vjerujem, nikad u životu ne bi sreli i zajedno nešto radili. To će, naravno, izroditi brojne zanimljive situacije.

Što ste vi naučili tijekom sezona vođenja emisije? Je li se popravilo vaše kulinarsko umijeće?

Naučila sam svašta. Od životnih lekcija, ponašanja pred kamerom pa do onih kulinarskih. Pomno pratim savjete našeg žirija i primjenjujem ih doma. A spremam svašta. Sve u mojoj kuhinji stavljam pod hashtag #KuhinjaBabeEve jer je to hrana koju me naučila spremati moja baka. Moja ideja je da svi, bez obzira na obaveze, mogu u malo vremena spremiti relativno jeftinu i finu hranu, samo se treba potruditi, organizirati i željeti to. Također, jako volim i starinsku kuhinju u Hrvatskoj jer sam do sada imala prilike upoznati je i shvatiti da ima toliko predivnih recepata koje su pripremale naše bake, a koji, nažalost, padaju u zaborav.

Planirate li možda neke druge projekte? Gledali smo vas u talk showu “Na kavi kod Doris”. Ima li šanse za novu sezonu tog showa ili neku drugu emisiju?

Imam lijepe planove za budućnost, oduvijek i zauvijek će me inspirirati stvaranje i kreiranje kao takvo, neovisno o tome u kakvom će me smjeru život odvesti. Tako da vam ja uvijek nešto smišljam i spremam, igram se, stvaram... Hvala što pratite.

Sa suprugom Borisom proslavili ste šestu godišnjicu braka. Imate stabilan brak, a lani ste dobili i kćerkicu Gitu. Koja je tajna skladnog braka? Popuštate li više vi ili Boris?

Borimo se – to je tajna. Ima svakakvih dana, i jako dobrih i jako loših. Puno razgovaramo i trudimo se razumjeti jedno drugo. Nekad nam ide, nekad ne, ali vjerujem da je to normalno i da svatko tko kaže da ima savršen odnos u kojem uvijek samo cvijeta cvijeće ipak malo mulja.

Voli li mali Donat gledati mamu na televiziji i slušati tatine pjesme?

Pa tako-tako. Za njega je to samo naš posao kako i treba biti. Mi to tako postavljamo.

Je li Donat ljubomoran na seku ili se zaštitnički ponaša prema njoj?

U prvim mjesecima bio je jako nježan i zaštitnički, sad je malo ljubomoran, ali razgovaramo s njim i tražimo balans. Grlimo, ljubimo, nosamo jer je moje čvrsto uvjerenje da djeca rastu od ljubavi više nego od bilo kakve brokule i špinata. Što ne znači da im ne postavljamo zdrave granice, naravno.

Nedavno ste objavili i da ste kupili kuću bez kredita. Vijest su prenijeli svi mediji, a mnogi su vam u neku ruku bili zavidni jer je to danas rijetkost?

Potpuno izvučeno iz konteksta i nabildano. Ali to je, nažalost, nešto na što smo navikli… Iznenadi nas kad netko prenese značenje onako kako smo mislili i izgovorili. I znam, mi smo dužni s tim nositi se kao javne osobe, no vjerujem da će se tema cyberbullynga za koju smo velikim dijelom svi mi mediji jako odgovorni tek početi otvarati jer netko će jednom morati postati odgovoran za ono što piše. Već strepim od vašeg naslova.

Jedna ste od najčitanijih domaćih influencerica. Na Instagramu vas prati 214 tisuća ljudi s kojima često komunicirate, pa i odgovarate na pitanja. Što mislite inače o društvenim mrežama i takvom vidu komunikacije?

To je dio našeg vremena. Ima svoje mane i vrline, ali činjenica je da ih ne možemo ignorirati. Svi smo mi sa svojim društvenim mrežama danas medij i možemo ga koristiti za dobre i loše stvari. Negativa, skandal i hejt su vrlo popularni i dobar su način za podizanje reacha i mogli bi se svi poslužiti tim sredstvima, no ja rado biram drugi put. Na mom Instagramu je tako sadržaj koji je pozitivan, odraz mog realnog života koji nije uvijek sa šljokicama i ono što stalno želim pokazati, a to je da to što radimo na televiziji, pjevamo ili odrađujemo bilo koji drugi javni posao ne znači da nismo najobičniji ljudi, krvavi ispod kože. Rado podsjećam curice koje me prate u velikom broju da to što vide u novinama ili na televiziji nije realno. Ja ujutro kad uđem na televiziju izgledam svakako, a onda me u ruke uzme šminker, frizer i stilist... Tad je lako izgledati O.K. Moje duboko uvjerenje da je najbolje što možemo učiniti za sebe i ovaj svijet to da radimo na sebi, da čitamo, učimo, duboko dišemo i svaki dan postajemo bar malo bolji ljudi. Vanjština je zbilja prolazna, a i najčešće je odraz onoga što je unutra. To želim istaknuti na mojim društvenim mrežama.

Mnoge ste zadivili i linijom koju ste vratili nakon poroda. Otkrijte nam tajnu svojeg dobrog izgleda. Pazite li na prehranu, vježbate?

Evo to je jedna tema koja je velika zamka ovog našeg ludila društvenih mreža. To me ponekad kao ženu malo i vrijeđa. Jedino o čemu se piše kad netko rodi je koliko ima kila nakon poroda. Nikad nisam vidjela da je netko spomenuo nekog tatu u tom kontekstu, a, budimo realni, i on se također s godinama mijenja. To je takav suludi pritisak. Ja jedem zdravo kad god mi to prilike dopuštaju i vježbam dva do tri puta tjedno. Imam svijest o tome da jedem da bih preživjela, a ne da živim da bih jela, ali ne robujem nikakvim konfekcijskim brojevima i ne borim se ni s kim po tom pitanju. I žao mi je kad se većina članaka svodi na tu temu. Uvijek ćemo nekom biti debeli, nekom mršavi. Doista je važno samo i jedino da se mi same dobro osjećamo, a ja se u svom tijelu osjećam odlično.

Što je s vašom glumačkom karijerom? U protekle četiri godine glumili ste samo u tri filma Anđela Jurkasa. Postoji li neka tajna veza između vas?

Anđelo je super tip koji se rukama i nogama bori i bez ikakvih sredstava stvara jako cool filmove. Raduje me podržati takvo nešto. Za sada ne planiram glumiti ništa, osim ako se ne pojavi neka specijalno dobra uloga ili prilika. Veseli me televizija i sve što se događa oko nje. Želim razvijati i još neke projekte. A od prošle godine se i dodatno obrazujem na Bernaysu u Zagrebu na studiju komunikacija, velika mi je želja još puno učiti o tom području tako da sada ne planiram glumačke projekte.

Ostane li vam uz sve obaveze slobodnog vremena? Kako ga provodite?

Malo, ali vrlo sam organizirana i uvijek nađem način da ga provedem s onima koje najviše volim, a to je moja obitelj i prijatelji uz, naravno, dobru hranu.

Kakvi ste privatno? Što vas veseli, a što rastužuje?

Kakva sam točno, morat ćemo provjeriti s ljudima koji su oko mene. Znam da se trudim biti O.K., da volim da nakon mene gdje god da idem ostane osmijeh. Vesele me moja djeca najviše od svega, ona su smisao mog postojanja i najveća motivacija za borbu. Rastužuje me puno toga, ali to čuvam za sebe. Šifra: osmijeh.