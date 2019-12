Pokos nakon komentara o predsjednici: 'Doživjela sam degutantne i mizogine napade'

#cokolinda #ruglo #sramota #cirkusantica #jeftinapevaljka #ponizenjezahrvatsku #antidrzavnica Nisam u posljednje vrijeme komentirala "precjednicu" dijaspore jer je njeno ponasanje toliko bijedno i van pameti da covjek usprkos svim dosadasnjim gafovima uspijeva ostati sokiran. Nitko nije uspio toliko poniziti i obezvrijediti instituciju predsjednika kao poludjela plavusa. Pjevanje Bandicu, simbolu korupcije i kriminala u Hrvata je definitivno bilo sumrak demokracije i civilizacije. Hrvatska se pretvorila u nekakvu primitivnu, mracnu zemlju unistenu korupcijom u kojoj premijer koalira s kriminalcem a Crvenkapica bez sluha mu nosi kolace u zatvor. Molim vas, izadjite na izbore i pospremite ovu jadnicu u ropotarnicu povijesti. Uostalom, moze se preseliti i kandidirati u ljubljenoj BiH.

A post shared by Vlatka Pokos Toronto Canada (@vlatkapokos) on Dec 5, 2019 at 6:21am PST