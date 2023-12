Pogoršalo se zdravstveni stanje Celine Dion i izgubila je kontrolu nad svojim mišićima

Zdravstveno stanje poznate pjevačice Celine Dion (55) se pogoršalo i prema informacijama koje je s javnosti podijelila njezina sestra, slavna glazbenica je izgubila kontrolu nad svojim mišićima. Podsjetimo, pjevačica pati od neurološkog poremećaja zvanog sindrom ukočene osobe, a njezina sestra Claudette otkrila je da glazbenica poznata po svom hitu "My Heart Will Go On" i dalje vrijedno radi i sanja o povratku na pozornicu.

Prošle godine je Celine zbog narušenog zdravlja bila prisiljena otkazati svjetsku turneju u kojoj je trebala održati i nastup u Zagrebu. Tada je njezin brat javnosti rekao kako će obožavatelji morati pričekati na nastup njegove sestre jer je njezino zdravstveno stanje teško i nepredvidivo. Zdravstevno stanje pjevačice je neizlječivo te ovaj neurološki poremećaj uzrokuje da - tijelo napada vlastite živčane stanice i ozbiljno utječe na pokretljivost.

- Naporno radi i zbilja se trudi, ali nema kontrolu nad svojim mišićima. Ono što mi slama srce je to što je uvijek bila disciplinirana. Uvijek je marljivo radila. Naša majka joj je uvijek govorila kako će Celine sve dobro odraditi - shrvano je rekla Claudette za "7 Jours" i dodala je: Istina je da je i nama i njoj san njezin povratak na pozornicu. U kojem svojstvu? Ne znam. Glasnice su mišići, a srce je također mišić i ne znamo kako će bolest utjecati.

Svjesna je toga i Celine Dion i upravo je o tome i pričala svojim obožavateljima kada im je otkrila od čega boluje. - Nažalost, ovi grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života. Ponekad mi stvara poteškoće dok hodam i ne dopušta mi da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla - napisala je na Instagramu kada je otkrila da se povlači s pozornice dok joj ne bude bolje. Dobrotvorna organizacija njezine obitelji, "Fondation Maman Dion", preplavljena je porukama podrške zvijezdi.

Claudette je rekla: - Ne gubimo nadu iako je ova bolest nedovoljno istražena i malo toga znamo. Kad biste samo znali koliko telefonskih poziva Zaklada prima o Celine! Ljudi nam govore da je vole i da se mole za nju. Dobiva toliko poruka, darova i blagoslovljena raspela.

