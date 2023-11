Pogledajte koji je natpis Lidija Bačić stavila na svoju stražnjicu: 'Lile ti si legenda'

Splitska pjevačica Lidija Bačić (38) prošlog je vikenda nastupila pred slovenskom publikom u Kopru, a za ovaj koncert je priredila posebno provokativan stajling. Lile, kako su je od milja prozvali mediji, skrenula je posebnu pažnju na svoju modnu kombinaciju. Naime, nastupila je u mini mrežastoj haljinici i visokim crnim čizmama, a sve oči bile su uprte upravo u njezinu stražnjicu. Preko nje je bio napis 'warning', što u prijevodu znači - upozorenje. Na društvenoj mreži Instagram pohvalila se ogromnim odazivom publike, a u komentarima ispod nizale su se pohvale, većinom naravno, muške publike. - 'Upozorenje, radioaktivno', 'Super stajling', 'Lile ti si legenda' - bili su samo neki od zanimljivih komentara.



Našu pjevačicu inače obožava slovenska publika pa ondje i često nastupa. - Pa to je nešto fascinantno, Slovenci toliko vole partyjati da je to nešto nevjerojatno. Ja bih čak rekla i više nego Hrvati. Često su Hrvati suzdržani negdje, da se razumijemo. Hrvati su valjda po prirodi već opušteni, a možda su Slovenci radišniji i onda jedva čekaju taj ispušni ventil da izađu i da partyjaju - ispričala je nedavno u lifestyle emisiji In Magazin te se osvrnula i na svoj ljubavni status koji čuva kao zmija noge. - Kad dođe onaj pravi onda će svi znati, a do onda kako je tako je, nitko ništa ne zna. Ja nekako volim svojim privatni život držat za sebe, takva sam po prirodi, ne volim eksponirati di živim, di idem, što radim, nisam taj tip, jednostavno nisam nikad bila, pa tako i što se tiče ljubavi, ali kad bude onaj pravi to se jednostavno neće moć sakrit, a naravno da se i ja želim jednog dana udat, dica i to, bar jedno dite - simpatično je priznala Splićanka.

Podsjetimo, atraktivna Lile nedavno je otkrila kako završava novi album naziva 'Savršeni kaos' te da je čeka puno koncerata od Splita do Ljubljane. Tada je odgovorila i na pitanje kakav je muškarac može osvojiti. - - Može me osvojiti muškarac koji ima stav, koji zna što hoće, duhovit i pametan... Ali stav je najvažniji, to čime muškarac zrači. A sad jesam li slobodna...Recimo to ovako, kad se pojavi onaj pravi, sigurno ću ga javno pokazati i svi će znati tko je taj posebni. Osvrnula se i na svoje godine i činjenicu da će za dvije godine napuniti jubilarnu brojku. - Sada sam iskusnija, seksepilnija, pametnija, dobila sam i dodatnu rašpu u glasu... Ne bojim se godina, osjećam se savršeno i tijelom i umom. Otkrila je kako fit liniju održava plivanjem, a super vježba joj je i penjanje na Marjan. - Puno plivam, ali stvarno puno. Taj osjećaj vode na tijelu mi nikad ne može dosaditi. Penjem se na Marijan iznad Splita, tamo ima samo do gore oko 900 stepenica, to je super vježba - zaključila je.

