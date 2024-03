VIDEO Pogledajte emotivni video u kojem Kate Middleton objavljuje da ima rak

Princeza od Walesa Kate Middleton ima rak. Nakon što su testovi otkrili ovu bolest, Catherine je započela s liječenjem. Kate, koja je posljednja tri mjeseca izbjegavala javnost, sada se pojavila u videoizjavi u kojoj je otkrila da boluje od karcinoma. "Dobro se osjećam i svakim danom postajem sve jača", izjavila je

Pojedinosti o raku nisu otkrivene, ali Kensingtonska palača kaže da je uvjerena da će se princeza potpuno oporaviti. U princezinoj izjavi objašnjava se da kada je u siječnju imala operaciju abdomena, nije se znala da postoji rak. "Međutim, testovi nakon operacije pokazali su da postoji rak. Moj liječnički tim stoga je savjetovao da se podvrgnem preventivnoj kemoterapiji i sada sam u ranoj fazi tog liječenja", otkrila je princeza.

