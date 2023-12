Podijelila supruga sa 16 žena ove godine: 'Uživala sam više nego on'

Australka Honey Brooks, inače mama s jednog australskog sela potaknula je raspravu na društvenim mrežama nakon što je priznala da je dijelila svog muža sa 16 drugih žena, samo tijekom ove godine. Ova farmerica se fotografira oskudnije odjevena na društvenoj mreži Instagram, a inače mjesečno zaradi i do 90 tisuća dolara na svom provokativnom sadržaju. Inače, ova plavuša se otka gola kako kosi travnjak ili vrtlari, a uz sve to ima i svoje djece. Na ovoj popularnoj društvenoj mreži priznala je kako je pronašla svoju novu strast kojom je 'opsjednuta'. Riječ je o tome da s drugim ženama dijeli svog supruga Hanka s kojim je već deset godina.

- Zapravo se ne mogu zasititi. Da ste mi prije 12 mjeseci rekli da ću svog supruga dijeliti s više žena, ne bih vjerovala - kazala je plavuša i dodala kako se bacila u potragu za novim ženama s kojima bi njezin suprug mogao imati intiman odnos te je priznala da je to sve bila njezina zamisao. - Smiješno je što sam ja ta koja je opsjednuta! Moj suprug je više ‘cool‘ s tim ili mu je ‘svejedno‘, a ja sam ta koja cijelo vrijeme razmišlja o ženama s kojima bismo to mogli učiniti. Prilično sam sigurna da ja uživam u tim djevojkama više nego moj muž, on je tu samo zbog seksa - kazala je Australka i time dospjela u svjetske medije.

- Mi snimamo naše aktivnosti i imamo i onih koje nismo snimili jer smo tad bili samo mi u svom elementu. Ali većinu njih snimamo, što je stvarno super jer to možemo podijeliti i gledati iznova i iznova - pohvalila se Brooks u videu na društvenoj mreži Instagram. Isprva im je, kaže bila samo ideja spavanja s drugim ljudima samo kako bi poboljšali svoj video sadržaj, ali se to sve ubrzo razvilo u nešto u čemu oboje strastveno uživaju i iza kamera. - Ne smatramo se poliamoristima, naša je veza i dalje naša, osim tih nekoliko zločestih večeri kada se bacamo u biznis. A svima onima koji govore da će me suprug ostaviti zbog neke bolje poručujem nek‘ imenuju neku bolju. Navedite mi drugu ženu koja bi dopustila svome mužu da radi te zabavne stvari i uživa u tome - ponosno je poručila Honey.

Foto: Instagram

VEZANI ČLANCI:

- Voditi farmu, biti majka, imati Hanka koji radi daleko od kuće i uz sve to voditi biznis na OnlyFansu - sve je to puno. Pa kad god i gdje god mogu, nastojim uklopiti što više toga u jedno - priznala je Brooks koja radi i do 10 sati dnevno od ponedjeljka do petka, a dodaje i to kako je njezin posao savršen zato što joj upravo on daje slobodu da provodi vrijeme sa svojom djecom. - Bavit ću se malo našim vrtom, malo ću kositi travnjak, a ako vodim pse na trčanje, snimit ću nešto tog tipa, te svakodnevne stvari, ali na drzak način - kaže, a neki od njezinih pratitelja su uvjereni da laže kako joj ne smeta to što joj suprug spava s drugim ženama.

VIDEO: Ella Dvornik: 'Nisam završila srednju školu, stalno su me osuđivali zbog toga'