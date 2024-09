Počela nova sezona 'Ljubav je na selu'! Anita okupila farmere, a Vjekoslav se zamjerio većini

Nova, 17. sezona 'Ljubav je na selu' je počela, a prvo na redu, kao i dosad, okupljanje je svih farmera. Dobro raspoloženih 11 farmera skupilo se kako bi se konačno upoznali i razmijenili svoja iskustva, a uzbuđenje nisu krili. „Sretan sam! Ne događa se to svaki dan. Nadam se da ću proći dalje. Teško je bez žene, ustaješ sam, legneš sam“, poručio je Ilija. „Današnji dan je prijelomnica u mom životu, imam puno nade“, kazao je i Sandi koji stiže iz Slovenske Bistrice.

„Priželjkujem da je dobre duše, da je lijepa. Ako bude i jedna dobra, uzmem je za cijeli život. Da lijepo putujemo na bazene, u turizme, odemo zajedno u shopping, to je život“, jasan je bio i Vjekoslav. „Nadam se nekoj dobroj, ljepuškastoj, zgodnoj“, dodao je i Toni. Nakon okupljanja farmeri su nazdravili početku zajedničke avanture, a tema o idealnoj ženi i očekivanjima brzo se potegnula. „Ako krave ne zna musti, što će ti!“ šalio se Ilija, no Sandi se nije s njim baš složio. „Žena s kojom budeš tako pričao, nećeš postići ništa niti joj prići“.

Farmerima se pridružila i voditeljica Anita Martinović kako bi provjerila kako se osjećaju. I dok su neki bili prilično optimistični, drugi su bili nešto oprezniji. „Može ona napisati u pismo bilo što, ali kad se uživo upoznamo, onda se ocjenjuje“, poručio je Aniti Darko. Voditeljicu je iznenadilo koliko su neki od njih sada opušteniji i rječitiji nego kad ih je posjetila na njihovim imanjima, a u tome je prednjačio Vjekoslav. Zlatko je smatrao da ga je ondje na oku držala mama s kojom živi, a Sandi je poručio kako misli da današnje žene ne vole mamine sinove. Anita je nadalje ispitivala farmere koliko su romantični, a svi su se složili da svaki muškarac može biti romantičan ako uza sebe ima pravu ženu.

Foto: RTL

VEZANI ČLANCI:

FOTO RTL-ov show "Ljubav je na selu"!

„Nije me sram to reći, iako sam muškarac. Zašto ne bi bilo romantike s nekom ženom koju voliš! Svijeće, dočekati je sa cvijećem... Pa staviti latice, kao što sam ja u prijašnjim vezama stavio u tuš-kabinu ili kadu, zašto ne!“ priznao je Željko, dodavši kako nakon što se predstavio javnosti ima veliku podršku, no možda ne onakvu kakvu bi želio: „Uvijek me napadaju starije gospođe! Ja bih nešto mlađe“. Toni se složio s njim da bi htio djevojku svojih godina, a Mate i Manuel složili su se kako ne bi imali ništa protiv makar pokušati i sa starijima. „Očekujem da mi lijepe dame pišu... Ako ne, a odabrat ću nešto tu, valjda će biti nešto. Anita, ja ne idem doma bez žene! Do kraja, svi neka slušaju!“ raspoloženi Vjekoslav nastavio je u svom stilu.

„Njegova izjava čini mi se malo preishitrena“, smatrao je, pak, Manuel. „Nemam ništa protiv njega, ali malo mi je zasmetalo, ubacivao se stalno u riječ kad bi Anita pričala s nama. Prebahato je malo djelovao.“, Toni je kritizirao Vjekoslava, a to je zasmetalo i dobar dio ostalih farmera. Toni i Željko priznali su Aniti da su kliknuli na prvu čim su se upoznali te da bi, ako do tog dođe, mogli podijeliti čak i pisma i djevojke kako bi obojica išli dalje i pomogli jedan drugome. „Ja na tu soluciju ne bih išao... Da dođe do zamjena žena kao što njih dvojica žele, ja ne bih“, odlučan je bio Darko.

Anita je još jednom podsjetila momke da će se s nekima danas ipak morati pozdraviti, a dalje idu oni koji su dobili dovoljan broj pisama. Anita je nasamo sa sobom prvo povela najstarijeg farmera Zlatka, no napetost je ostala visjeti u zraku... A koliko je pisma dobio on, a koliko ostali farmeri, pokazat će već iduća epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

VIDEO Venecijanski filmski festival pun je elegancije i glamura: Evo tko su najbolje odjevene zvijezde