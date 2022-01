Pobjednik Masterchefa pokazao djevojku Gabrielu: 'Naravno da joj i kuham, ona prva sudi moje kreacije'

Pobjednik ovogodišnjeg Masterchefa Ivan Temšić (26) uživa u novostečenoj popularnosti koju mu je donio show unatoč tome što su mu neki inkriminirajućom snimkom na kojoj šmrče nepoznati bijeli prah od prije pet godina pokušali naštetiti ugledu. No, Ivan se uzdigao i svojim primjerom pokazao da unatoč lošim stvarima koje je radio u mladosti danas živi novi život. Posvećen je kuhanju, fakultetu turističkog menadžmenta, a velika podrška mu je i djevojka, Splićanka Gabriela Runjić.

- Jako je sretna, vjerojatno više od mene. Za mene je ovo samo početak - kazao je Ivan za Story.hr koji je i objavio njihovu zajedničku fotografiju.

Komentirao je i epizodu u showu u kojoj se nije mogao sjetiti boje njezinih očiju. - Ispalo je smotano, ali smiješno. Imam opravdanje jer u tom trenutku fokus je bio na neuspjelom desertu i iščekivanju suda žirija. Naravno da se nije naljutila - govori Ivan te otkriva da su se on i Gabriela upoznali na radnome mjestu tijekom ljetne sezone.

- Osvojila me svojom osobnošću, smotanošću, ali i iskrenim osmijehom. Naravno da joj i kuham, ona prva sudi moje kreacije - kazao je Temšić koji se samo dan nakon finala našao u vrlo neugodnoj situaciji. Naime, u javnost je procurila stara snimka koja baca ružnu sjenu na pobjednika Masterchefa. O svemu se tada oglasio i sam Ivan priznavši da mu je žao što je svojim glupostima iz mladosti povrijedio prije svega svoje najmilije.

- Kao kroz kuhanje, ali i život, vodim se istim konceptom, učenjem iz grešaka. Istih sam napravio mnogo i iz svake od njih, izvukao životnu poduku. Radio sam stvari koje nikako nisu na diku i ponos, ali drago mi je što sam kroz njih prošao, jer su me definirale u osobu koja sam trenutno. Najviše štete sam napravio sebi i svojoj okolini i zbog istoga žalim, ali prošlost je prošlost, i tamo bi trebala i ostati - započeo je Ivan. Dodao je i da je svjestan svojih postupaka iz prošlosti. - Svakako su bili nepotrebni, ali smatram da me je svaki od njih ojačao i opametio. Kuhinja je uvelike doprinijela odmicanju od toksične okoline u kojoj sam se nalazio, a moja volja, želja, ambicioznost i snaga su pokazali moje afinitete i staloženost. Smatram da svojim postupcima mogu pokazati kako se sa samog dna, kroz rad i fokus, mogu postići velike stvari. Kroz sami MasterChef pokazao sam sebe i smjer kojim ću se voditi i dalje, i svima koji me osobno poznaju, kao i situaciju u kojoj sam se nalazio, potvrdio koliko mogu i želim. Život piše čudne priče, sami odabiremo svoje puteve, ali nikada nije kasno da iste i promijenimo, a ja mogu biti primjer ostalima da se isti bira sam! - zaključio je Ivan.

