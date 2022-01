Plenković uputio izraze sućuti obitelji Rahimovski: 'Sa žaljenjem sam primio vijest o iznenadnom odlasku'

Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković uputio je izraze sućuti obitelji u povodu smrti glazbenika Akija Rahimovskog.

"Sa žaljenjem sam primio vijest o iznenadnom i preranom odlasku našeg cijenjenog glazbenika Akija Rahimovskog. U pet desetljeća iznimne glazbene karijere, posebno kao pjevač Parnoga valjka, svojim je osebujnim glasom i sugestivnim, emotivnim izvedbama doticao srca mnogih naših naraštaja. Njegovim odlaskom hrvatska glazbena scena izgubila je vrsnoga rock-umjetnika, čije će note i stihovi ostati trajno upisani u glazbeno sjećanje generacija. U ovim bolnim trenucima obitelji i prijateljima, uime Vlade i osobno, šaljem izraze iskrene sućuti", stoji u poruci premijera Plenkovića.

Foto: Luka Stanzi/Pixsell

Podsjetimo, Aki Rahimovski preminuo je nakon što mu je iznenada pozlilo tijekom šetnje s partnericom i 2-godišnjom kćeri. Odmah je prevezen u bolnicu u Novo Mesto, no nažalost nije mu bilo spasa. Što je uzrok smrti još uvijek nije poznato. Iz izvora bliskih pjevaču doznali smo da su Akiju nekoliko dana ranije u jednoj zagrebačkoj klinici ugrađena četiri stenta. Svi oko njega vjerovali su kako je to kraj ozbiljnim zdravstvenim problemima. Aki se stoga i vratio u Sloveniju, no sudbina je, nažalost, odlučila drukčije. Poznato je da je Aki i ranije imao zdravstvenih problema. U travnju 2018. godine doživio je lakši moždani udar zbog čega su svi koncerti benda neko vrijeme bili otkazani.

VIDEO Kristijan Rahimovski javno se oprostio od tate i rasplakao mnoge: Tatek moj, sad odmori, pa rokaj gore s ekipom