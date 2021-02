Pjevačicu Demi Lovato minute su dijelile od smrti, preživjela je srčani i tri moždana udara

Minute su dijelile pjevačicu Demi Lovato od smrti kada se prije tri godine predozirala i liječnicu nisu imali velikih nada kako će preživjeti, otkrila je ova 28-godišnja pjevačica u najavi svog dokumentarca "Dancing with the devil" koji će premijerno biti prikazan 23. veljače na Youtubeu. Kroz četiri nastavka ovog dokumentarca Demi, njezini prijatelji i obitelj će pričati o tome što ju je dovelo do kobnog predoziranja 2018. godine i kako se uspjela othrvati drogi i alkoholu i vratiti mentalnu snagu. - Imala sam tri moždana udara i srčani udar. Liječnici su mi rekli da me samo pet do deset minuta dijelilo od smrti. Sve to ostavilo je posljedice na mom mozgu i još danas se oporavljam od svega. Moždani je naštetio i mom vidu i zbog toga više ne vozim automobil - ispričala je pjevačica u najavi dokumentarca i dodala da je poput mačke i ima devet života. Rekla je kako zbog posljedica koje je pretrpjela nakon tri moždana udara dugo vremena nije mogla ni čitati.

- Imala sam problema s vidom i to mi je stvaralo poteškoće, pogotovo kod čitanja tako da je bilo pravo čudo kad sam dva mjeseca nakon moždanog mogla čitati - govori Demi u najavi dokumentarca. Redatelju dokumentarca Michaelu D. Ratneru Lovato je omogućila pristup dosad nepoznatim informacijama iz njezinog privatnog života kao i onima iz glazbenog svijeta koji su poznavali samo njezini najbliži suradnici. Glazbenica je odlučila ogoliti dušu pred kamerama i ispričati kakve traume su prethodile predoziranju i sve ovo napravila je s ciljem da osvijesti društvo koliko je važno govoriti o mentalnom zdravlju. -Zahvalna sam što sam uspjela krenuti na ovo putovanje suočiti se s prošlošću i napokon je podijeliti sa svijetom - rekla je. Demi Lovato 24. srpnja, samo dva dana prije nego što je trebala izaći na pozornicu u New Jerseyu, je prevezena u bolnicu u Los Angelesu nakon što je pretrpjela predoziranje opioidima.

- Tog dana prešla sam liniju koju nikada prije nisam prešla - priznaje pjevačica kojoj je život tada spasio tjelohranitelj koji ju je pronašao kako nepomično leži na podu i skoro se ugušila dok je pokušavala povratiti. Samo dan prije u svojoj vili na Beverly Hillsu organizirala je rođendansku zabavu i u kolovozu Lovato izlazi iz bolnice i sljedeća tri mjeseca će provesti u klinici za odvikavanje. Baš u ožujku te 2018. godine glazbenica je proslavila proslavila šest godina otkako nije okusila kap alkohola niti je uzimala drogu u tom periodu.

Prije godinu dana bila je gošća kod Ellen DeGeneres i tada je pričala o svom mentalnom zdravlju i ovisnostima s kojima se borila od tinejdžerskih dana kada je i počeo njezin uspon u glazbi, a govorila je i o poremećaju u prehrani koji ima kao i o bipolarnom poremećaju koji joj je dijagnosticiran. U dokumentarcu koji će biti prikazan na YouTubeu pojavljuju se i Demini bliski prijatelji Elton John i Christina Aguilera koji su svjedočili tijekom godina s kakvim demonima se susretala njihova prijateljica, a o njezinom odrastanju i problemima koje joj je donijela slava pričat će i Demina mama, očuh i sestra.