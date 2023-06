Sjećate se Tanje iz Big Brothera? Sada ima svoj Youtube kanal, živi u Njemačkoj i bavi se ovim

Tanju Matić Jovanović obožavatelji realityja "Big Brother" pamte po sudjelovanju u trećoj sezoni ovog popularnog showa. Ta sezona se na RTL-u prikazivala 2006.godine i Tanja je tada imala 20 godina i kako je jednom prilikom rekla uz ovaj reality je vežu lijepe uspomene i neka prijateljstva koja i dalje održava.

- U jako dobrom kontaktu sam s Danijelom ili ti ga Cuni kako ga zovu, on je bio pobjednik naše sezone, od prvog dana on i ja smo kliknuli i ostali prijatelji. Evo već sad 15 godina što mi je jako drago. Što se drugih tiče pratimo se na Instagramu, međutim Danijel i ja smo baš ostali prijatelji i često se čujemo i nasmijemo. Iskreno, ne kajem se ni sekunde što sam sudjelovala u Big Brotheru jer uistinu nemam zašto. Mlada, naivna, iskrena i svoja, zar to nije nešto predivno - rekla je Tanja prije dvije godine u razgovoru za Story.

Tanja više ne živi u Hrvatskoj, svoj dom je pronašla u Njemačkoj gdje živi sa suprugom Tonijem Matićem i njihovim sinom Maurom. Pokrenula je i svoj YouTube kanal Tanja belive koji ima 31 tisuću pratitelja i na kojem često objavljuje snimke iz šopinga odjeće, namirnica i sa putovanja. Osim takvih videa objavila je i jedan video renovacije stane u kojem je objasnila kako ona i suprug renoviraju stanove te ih onda prodaju ili daju u najam.

- Dobrodošli u moj video 'Kupili smo stan i renovirali'. Ovo je jedan stan u nizu, kupujemo stanove, renoviramo ih, pa ih prodajemo ili dajemo u najam. To već traje par godina, sad sam se udostojala to reći, jednostavno sam držala za sebe - ispričala je Tanja u jednom od videa objavljenih na svom kanalu. Posvetila se i vjeri o čemu je jednom prilikom u videu koji je objavila na YouTubeu rekla:

- Smatram da Bog voli sve nas. Jedan dan nisam vidjela drugi izlaz nego da odem u Međugorje. Jednostavno sam htjela naći izlaz preko vjere i doći što bliže Isusu. Istinski sam htjela upoznati vjeru. Nakon povratka iz Međugorja, moj život se okrenuo milijun na sat. Uvjerila sam se da me Bog ljubi i da je Isus sa mnom. Shvatila sam da nisam sama i tada mi je život postao puno ljepši. Ljubiti Boga i vjerovati u Isusa mi jako puno znači. Kad se par dana ne molim, osjetim da mi je teško i jako se brzo vratim molitvi.

