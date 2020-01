Pjevačica se u 70. godini četvrti put bori za Eurosong, konkurencija joj je pola stoljeća mlađi izvođač

Imoćanka Neda Ukraden mogla bi predstavljati Srbiju na ovogodišnjem Eurosongu u Rotterdamu. Prije nekoliko dana objavljeni je popis 24 pjesme koje će se natjecati na Beoviziji, srbijanskom izboru za Eurosong.

Zanimljivo je kako se među njima nalaze imena koja su većinom nepoznata široj javnosti u Srbiji, a jedina prava zvijezda je Neda, koja će ove godine proslaviti 70. rođendan.

Već je i predstavljena njena pjesma "Bomba", rađena u modernom plesnom aranžmanu, a autor je poznati beogradski hitmejker Dušan Bačić, koji godinama piše hitove i za hrvatske izvođače kao što su Severina, Jelena Rozga ili Željko Bebek.

Između ostalih Nedi će konkurencija biti i youtuber Andrija Jo (21), koji na Youtubeu ima 626 tisuća pretplatnika. Njemu su pjesmu radili švedski producenti.

Neda Ukraden do sada se četiri puta natjecala za Euroviziju. Prvi put bilo je to 1969. godine na tadašnjoj Jugoviziji kad je pjevala pjesmu "Dilema". Godine 1975. na Opatijskom festivalu izvela je pjesmu "Srce u srcu", no nadglasavanjem u finalu pobijedili su je Pepel in kri i otišli na Eurosong. Idući put nastupila je 1981. s pjesmom "Sve što se događa, to se ne događa“ i osvojila sedmo mjesto u finalu, a i 1986. godine nastupila je s pjesmom "Šaj, rode, šaj“ te se plasirala na osmo mjesto na Jugoviziji.

Na Eurosongu je nastupila 1981. kao prateći vokal Seidu Memiću Vajti, uz Jadranku Stojaković i Ismetu Dervoz Krvavac.