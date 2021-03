Slavlje u kraljevskoj obitelji! Elizabeta dobila novog praunuka

Unuka britanske kraljice Elizabete i kći princeze Anne, Zara Tindall, rodila je svoje treće dijete, zdravog sinčića, potvrdio je njezin suprug, umirovljeni igrač bejzbola Mike Tindall, a par mu je nadjenuo ime Lucas Philip Tindall, u čast dječakova pradjeda, princa Philipa.

Kako pišu britanski mediji, bio je to prilično neobičan porod. Zara je rodila u nedjelju poslijepodne na podu kupaonice u obiteljskom domu koji se nalazi na imanju princeze Anne u Gloucestershireu.

Mike Tindall vijest je objavio na svojem podcastu "The Good, The Bad and The Rugby", pohvalivši se da je njegova supruga prava ratnica. Naime, s obzirom na to da se dječačiću žurilo, Zara nije stigla do bolnice.

"'Nasreću, s nama je bila Zarina prijateljica Dolly, koja je s njom bila i za vrijeme prethodnih dvaju poroda. Shvatila je da nećemo stići do bolnice pa smo brzo skupili prostirke iz teretane, odnijeli ih u kupaonicu, na njih pobacali ručnike i porod je krenuo".

Napisao je i da je nedugo nakon poroda dječačića odveo u dnevni boravak kako bi zajedno gledali sport na televiziji. Prethodno je prerezao pupčanu vrpcu.

Mali Lucas Philip deseto je praunuče kraljice Elizabete II. i princa Philipa i 22. je u redu za nasljeđe trona.

Paru se 2014. rodila kći Mija Grace Tindall, a 2018. druga kći, Lena Elizabeth Tindall.

Tindallovi su se vjenčali 20. srpnja 2011. u Canongate Kirku u Edinburghu. Vjenčanju su prisustvovali utjecajniji članovi kraljevske obitelji, među kojima su bili kraljica i vojvoda od Edinburgha, princ od Walesa i vojvotkinja od Cornwalla, vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea i princ Harry.

