Pjevačica iznenadila neobrađenom fotografijom u bikiniju: 'Ovo je moj najveći strah'

Svoju borbu s kilogramima pjevačica Demi Lovato nikada nije skrivala, a u najnovijoj objavi pokazala je kako izgleda kada se njezina fotografija ne uređuje i oduševila mnoge.

- Ovo je moj najveći strah. Neobrađena fotografija mene u bikiniju. I znate što, to je celulit. Doslovno sam toliko umorna što se sramim svog tijela, uređivanja fotografija (da, druge fotografije u bikinijima bile su uređene - mrzim što sam to učinila, ali to je istina) da drugi misle da sam ono što oni smatraju lijepim, ali to jednostavno nisam ja. Ovo je ono jesam - napisala je iskreno.

Foto: Instagram screenshot

- Želim novo poglavlje u svom životu, u kojem ću biti autentična radije nego da pokušavam ispuniti nečije standarde. Stoga evo mene, bez srama, bez straha i ponosna što imam tijelo koje je kroz puno toga prošlo i koje će me nastaviti oduševljavati kada ću jednog dana, nadam se, roditi - poručila je svojim pratiteljima.

Foto: Youtube screenshot

- Tako je sjajan osjećaj vratiti se na tv/film, a pritom se ne stresirati napornim rasporedom vježbanja ili da si uskraćujem pravi rođendanski kolač - sretna je Demi koja se nada da je ovom objavom i druge ispirirala da prihvate svoje tijelo.

Podršku su joj iskazale osobe iz svijeta poznatih i slavnih poput plus-size manekenke Ashley Graham te glumica Jenne Dewan, Jamie Lee Curtis i Ashley Greene.