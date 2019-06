Pjeva za 1000 odabranih: U Dubrovnik stiže legendarni pjevač i ima samo jedan zahtjev

Povodom 70 godina Dubrovačkih ljetnih igara sutra će u Gradu održati koncert jedan od najpopularnijih pjevača svih vremena - Tom Jones!

Dobitnik Grammyja i nositelj viteške titule Sir stiže u Dubrovnik, a Dubrovački vjesnik doznaje da je tražio samo vintage bocu Dom Perignona iz 2002. godine. Pjevač nije imao velike zahtjeve što se tiče smještaja, iako je on zvijezda koja u pravilu nastupa samo u velikim prostorima poput arena.

Zbog Dubrovnika je napravio iznimku i pristao ekskluzivno svirati za manji broj ljudi jer je već prošle godine izrazio želju nastupiti u Gradu. Danas tijekom dana pristiže u Dubrovnik.

Jones je u karijeri objavio 41 studijski album, a uz to ima 20 video albuma, pet live i 16 kompilacija. Glazbene kritičare posebno su oduševili, što produkcijski, što izvedbom, posljednja tri "Long Lost Suitcase", "Spirit in The Room" i "Praise & Blame" što je samo potvrda da Jones s pravom nosi titulu jednog od najpopularnijih izvođača u povijesti glazbe. Tomov album iz 1999. godine "Reload", na kojemu su hitovi "Sex Bomb" i "Mama Told Me Not to Come", najprodavaniji je u njegovoj karijeri, a na prvom mjestu britanskih top lista bio je dvije godine.

Dobitnik je impresivnih nagrada poput BRIT Award za doprinos glazbi, Silver Clef za životno djelo, Hitmaker nagrada od američke Kuće Slavnih te prestižnu Music Industry Trust Award.