Pjesmom pogodio hrvatski bunt i uveo novosti u repanje

Tek je prošlo šest mjeseci ove godine, no mnogi kritičari složni su kako je jedan od kandidata za album godine “Vojko” splitskog repera Vojka Vrućine. Pravog imena Andrija Vujević (33), Vojko je poznato ime zahvaljujući radu u grupama Kiša metaka i Dječaci. No, kako kaže, ni sam se nije nadao ovakvom uspjehu debitantskog solo albuma. Na prvi zagrebački nastup u sklopu Beer Festa došlo je gotovo 10 tisuća ljudi, a 12. listopada dogovorio je i koncert u Domu sportova.

– Iznenadile su me pozitivne kritike u medijima. Za razliku od rada u Dječacima, imam više slobode, ali i više repam – rekao je Vojko. Dječaci i dalje postoje, nedavno su nastupali u Umagu, samo trenutačno ne rade nove pjesme. Vojko je u žarište došao s prvim singlom ”Zovi čovika”, na kojem je repao u neparnom ritmu 7/8. Prije njega to nije napravio nitko u svijetu.

– Kod nas su tako pjevali samo Vuco i Thompson, no nitko nije repao. Volim eksperimentirati s glazbom. Mnogi su se začudili, no meni nije teško tako repati. Samo izbacite jedan slog – rekao nam je Vojko. Osim repanja u neparnom ritmu, Vojko je još nešto napravio prvi put. Na hitu “Pasta Italiana”, osim njega i Kreše Bengalke, repa i Tonči Huljić. Premda Huljić repa kako je “klošarima platio spot”, Vojko nam je otkrio kako to nije istina te da je on autor i Tončijeva teksta.

- Mnoge je iznenadilo kad su vidjeli Tončija u spotu. No, on je stari lisac, dugo je na sceni i kad vidi priliku za samopromociju, iskoristit će je - dodao je Vojko. Uz ovu pjesmu veliki hit postala je i pjesma "Ne može". Na društvenim mrežama trenutačno je jedna od najpoznatijih oznaka #nemože, a Vojko smatra da je time pogodio hrvatski bunt.

- Svima nam se dogodilo da je teta u dućanu pitala može li 16 deka mortadele umjesto 15, a pogotovo se svima dogodilo da im organizatori ne plate ono što smo dogovorili. Bilo je tu svega kad smo bili na početku karijere - iskreno će Vojko.

Jedna od pjesama koja je postala hit je i "Ceca u Parizu", koju je napravio u suradnji sa srpskim reperom Skyom Wikluhom. Zanimljivo je da su na njoj semplirali Cecu Ražnatović.

- Znam da mladi danas slučaju cajke i da je to sad postalo mainstream. Nemam ništa protiv toga, neka sluša tko što hoće. Evo sad postoji i radio koji vrti takvu glazbu - rekao nam je Vojko i dodao da ne bi imao ništa protiv da se njegova "Ceca u Parizu" zavrti i na Extra FM-u.

Na omotu albuma splitski je reper pozirao kao Bach, a posljednja pjesma na albumu se i zove "Bach". Kaže kako je sve više počeo slušati i klasiku, a Bacha izdvaja kao onog s kojim je sve počelo.

Posebnu pozornost Vojko je posvetio i video-spotovima. Za sva tri dosadašnja singla spotove mu je režirao Rino Barbir, a u njima se mogu prepoznati citati iz brojnih djela pop kulture kao što su serija "Breaking Bad" ili spotovi kultnog britanskog glazbenika Aphex Twina.

- Cijeli album napravljen je tako da ga mogu svi shvatiti. Nema tu neke filozofije. Isto je i sa spotovima. Najbitnije mi je bilo da se publika i ja nađemo. Ja imam svoje interese, publika svoje i pokušao sam da se nađemo negdje između - rekao nam je je Vojko. A sudeći po ocjenama publike i kritike, Vojko je napravio album koji bi iduće godine mogao osvojiti nekoliko Porina.