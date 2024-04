Pitanje o porijeklu štikli mu je stvorilo probleme, pa je 'Joker' napustio bez osvojene nagrade

Simpatični natjecatelj Marko Orešković iz Zagreba kazao je kako je u kviz ''Joker'' došao prvenstveno se zabaviti, a to mu je i pošlo za rukom. Nažalost, po završetku kviza bio je na 0 eura, pa nije osvojio nikakvu nagradu. Presudila su mu četiri pitanja na koja nije znao odgovor te je ostao i bez raspoloživih jokera, ali i iznosa koji je dosegnuo.

Sreća ga je pratila na prvim pitanjima. Među njima je bilo i ono poznate bosanske obitelji iz popularne televizijske serije: Kako se zvao lik kojeg je Mustafa Nadarević glumio u seriji 'Lud, zbunjen, normalan'? A) Damir Fazlinović B) Faruk Fazlinović C) Izet Fazlinović D) Samir Fazlinović Marko je gledao seriju te je znao da je točan odgovor C.

Ovom zaljubljeniku u sport posrećilo se i kad je na red došlo sportsko pitanje: Koje od sljedećih natjecanja hrvatska rukometna reprezentacija nikada nije osvojila? A) Olimpijske igre B) Svjetsko prvenstvo C) Europsko prvenstvo D) Mediteranske igre Točan odgovor na ovo pitanje skrivao se iza opcije C) Europsko prvenstvo.

Posljednji joker Marko je potrošio na 10. pitanju, pa kad je na red došlo 11. pogađao je, ali bezuspješno: Koji je književni klasik prva knjiga u potpunosti prevedena na jezik emojija, emotikana na mobitelu? A) Posljednji Mohikanac B) Kome zvono zvoni C) Moby Dick D) Starac i more Marko se odlučio za odgovor B, međutim točan je odgovor C.

Posljednje i odlučujuće pitanje u kvizu glasilo je Gdje nastaju prve cipele s visokom petom, napravljene u 10. stoljeću za muškarce, za lakše jahanje konja, ili ukratko – odakle potječe štikla? A) Kini B) Perziji C) Francuskoj ili D) Turskoj . Marko je zaključao odgovor D) Turskoj, no točan odgovor bio je B) Perziji, pa je pao na nultu poziciju i kviz napustio s 0 eura.

