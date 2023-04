Pique otkrio kakve mu Shakirini fanovi šalju poruke: 'To je divljaštvo'

Bivši je španjolski nogometaš i reprezentativac Gerard Pique (36) u lipnju prošle godine prekinuo je 12 godina dugu vezu s kolumbijskom pjevačicom Shakirom (46) koja se prije nekoliko dana i odselila iz Barcelone s njihovo dvoje sinova, a prije koji mjesec fanove je iznenadila i "osvetničkom" pjesmom "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", u kojoj je progovorila o Piqueovoj nevjeri.

Nakon toga, njezini fanovi slali su nogometašu brojne poruke pune mržnje, a on je sada gostujući u emisiji Gerarda Romera progovorio o tome. Bivši nogometaš kaže da mu je teško pala reakcija javnosti na njihov prekid.

"Na početku je bilo jako loše. Došlo je do točke u kojoj bi se, da sam dozvolio da me takve stvari povrijede, bacio s litice", rekao je i dodao da je morao odlučiti da mu te stvari jednostavno više neće smetati.

"Moja bivša, ona je Latinoamerikanka... Nemate pojma kakve sam poruke dobivao na društvenim mrežama od njezinih obožavatelja. To je divljaštvo. Ali nije me briga za sve to. Zaista. Ne poznajem te ljude. Oni nemaju živote. Nikad ih neću sresti, oni su kao roboti", kazao je Pique i dodao: "Ne obraćajte pozornost na ono što ne možete kontrolirati". Smatra da fanovi samo žele potaknuti svađu jer je to sada moderno, no da to može imati velike posljedice na mentalno zdravlje. "Ako se previše bavite im komentarima, mrtve ste", kazao je.

Inače, Shakiru je prevario s manekenkom Clarom Chiu. "Trenutno sam stvarno sretan i pokušavam provesti najbolje trenutke s najbližim krugom ljudi, koji me zaista vole", rekao je nogometaš. I Shakira je u veljači u novom intervjuu progovorila o svom životu, djeci, a prokomentirala je i kako se suočava s budućnošću bez Piquea.

- Uvijek sam bila emocionalno ovisna o muškarcima, moram priznati. Bila sam zaljubljena u ljubav i mislim da sam sada uspjela razumjeti tu priču iz druge perspektive - priznala je. Dodala je da danas misli da je dovoljna sama sebi i da je mislila da se to nikada neće dogoditi.

- Danas osjećam da sam dovoljna sama sebi i vjerujem da kada se žena suoči s problemima u životu da izlazi jača, a kad izađe jača to je zato što je znala vlastite slabosti, prihvaća svoju ranjivost, izražavajući ono što osjeća. Uspjela sam osjetiti da sam dovoljna sama sebi, nešto što sam mislila da nikada ne bih mogla biti. Sada se osjećam potpuno - izjavila je. Shakira je kazala i kako je glazba postala njena terapija nakon što je shvatila da se, kako je rekla, ne ostvaruju svi snovi u životu.

Dodala je i da je nakon što se odvojila od Piquea shvatila tko su joj pravi prijatelji, te da je to za nju bio, kako tvrdi, trenutak brutalne iskrenosti. - Život me odlučio staviti u ponekad neugodne položaje kako bi mi pružio razumijevanje o tome kako drugi žive - zaključila je pjevačica na kraju intervjua.

