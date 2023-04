Sjećate se 85-godišnjeg dide Tonija? Prošetao se centrom grada i pokazao kako je u dobroj kondiciji

Nedostajalo je sunca danas za potpuni užitak u šetnji centrom grada, ali bez obzira na vrijeme užurbano je bilo u centru metropole. Mnogi su obavljali posljednju kupnju prije Uskrsa i iskoristili priliku da popiju kavu na špici, a fotoreporteri Pixsella među prolaznicima u centru Zagreba snimili su i didu Tonija. Vitalni 85-godišnjak koji se proslavio rečenicom: 'Vježbaj, P*** ti materina' užurbano je prošao centrom i pokazao kako je i dalje u odličnoj kondiciji.

- Prije nego se ustanem, ja vježbam. Treba trljati ruke, pete, tabane, prije nego se ustanete. Jastuk mi je loš. Boli me vrat pa trljam vrat. A ne da piješ tabletu tamo - kazao je Toni prije dvije godine kada je gostovao na RTL-u.

- Nema ljepša meditacija nego kad vidiš prirodu. Sve je živo. Treba uživati u tome - poručio je tada Toni Selmani. Otkrio je i da zna vježbati samo mislima, te da njegovoj ženi ne smeta što je slavan. Isto tako je rekao kako ne radi nikakve kućanske poslove, već to prepušta supruzi. Prije četiri godine postao je zvijezda zbog svojeg savjeta u borbi protiv gripe.

- Boli me ruka, boli me noga, vježbaj pi*** ti materina! - rekao je 2019. godine dida Toni i upisao se u legende. Od tada ga svi prepoznaju i zaustavljaju kada ga susretnu u gradu, a on rado sa svakim porazgovara i fotografira se. Nakon što se proslavio savjetima za healthy life i sve oduševio svojom iskrenošću, dida Toni pokazao je i svoju glumačku i zavodničku stranu i to u spotu za pjesmu "Taman si mi mira" Marka Škugora.

Centrom grada danas je prošetala i književnica Sanja Pilić, glumac Dragan Despot i Jelena Šimić, supruga bivšeg nogometaša Darija Šimića koji je od nedavno i novi član Uprave Dinama.