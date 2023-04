Jedna od najljepših žena 90-ih danas ima 57 godina, a ljudi pišu da na novoj fotki izgleda odlično

Manekenka Cindy Crawford (57) krajem 80-ih bila je jedna od najpoznatijih manekenki na svijetu, a mnogi se dive njenoj ljepoti i danas. Posljednjom objavom oduševila je pratitelje na društvenim mrežama. Pozirala je u elegantnoj bijeloj haljini i štiklama. Kako bi upotpunila kombinaciju na sebi je imala i zlatne naušnice i narukvicu, te se tako pojavila na WWD Los Angeles Beauty konferenciji.

Pratitelji na društvenim mrežama nisu prestali komentirati ovu fotografiju, te su joj dijelili komplimente.

"Jako ti lijepo stoji ova haljina", "Izgledaš odlično", "Nevjerojatno je kako ova žena izgleda s 57 godina", "Elegantna kao i uvijek", samo su neki od komentara.

Bivša manekenka, a danas poslovna žena trenutno boravi u New Yorku gdje su je fotografi nedavno ''uhvatili'' ispred hotela.

Crawford je prošetala u ležernom izdanju, a odjenula je široke traperice i crnu košulju, a cijeli outfit upotpunila je crnim natikačama na petu, sunčanim naočalama i crnom torbom, no najviše pažnje privuklo je njezino lice bez trunke šminke i mokra kosa.

Inače, Crawford još uvijek izaziva divljenje gdje god se pojavi, a i paparazzi je prate u stopu. Manekenka je zadržala svoju vitku figuru unatoč tome što je mama.

Cindy ima kći Kaiu Gerber (20) i sina Presleya (23) koji su se već bacili u manekenske vode. Jedini u obitelji koji se ne bavi ovim poslom je otac Rande koji je poduzetnik.

Manekenka je svog supruga upoznala na jednom vjenčanju i odmah su se sprijateljili, a tada su oboje bili zauzeti. Prije nego što su započeli romantičnu vezu dobro su se upoznali i prije svega su bili prijatelji. Vjenčali su se na Bahamima 29. svibnja 1998. godine, a manekenka je pred oltar stigla bosa na plaži, prije braka s Gareberom na vrhuncu slave bila je udana za glumca Richarda Gerea.

- Roditeljstvo je najteži i najisplativiji posao. Rande i ja učinili smo da se naša djeca osjećaju uključenima. Ako bismo imali prijatelje na večeri, sjedili bi s nama i mislim da im je to dobro poslužilo. Oduvijek im je bilo ugodno biti u blizini starijih ljudi i postavljati pitanja. Što bih mogla učiniti bolje? Želiš učiniti sve za svoju djecu, ali kad se povučem i oni mi dođu po savjet, vjerojatnije je da će me poslušati. Kad to ponudim neželjeno, to ih jednostavno živcira - kazala je Crawford u jednom intervjuu.

VIDEO Natalija Prica o suradnji s Milanom Bandićem: Da konačno zatvorimo tu priču