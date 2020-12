Pijanist Matej Meštrović i pjevačica Renata Sabljak izdali božićni hit: 'Oboje smo plakali'

Svjetski poznati pijanist Matej Meštrović nedavno je u Hrvatskom glazbenom zavodu s Renatom Sabljak održao koncert Božićna priča, zajednički nastup toliko ih se dojmio da su nakon njega odlučili i snimiti spot za pjesmu "Tiha noć", čija će premijera biti večeras od 18 sati na portalu Vecernji.hr.

- Zanimljivo je da je koncert "Božićna priča" bio prvi naš zajednički nastup, iako već skoro dvadesetak godina Renata i ja planiramo suradnju. Često smo preko mobitela svirali i pjevali i prije korone i mogu reći da smo se umjetnički našli jako davno. Nažalost, tempo i okolnosti ne dozvoljavaju da se umjetnici spoje. Upravo zahvaljujući organizatoru koncerta Musica Noti i Turističkoj zajednici Grada Zagreba ovaj se koncert i uspio dogoditi u okolnostima pandemije koronavirusa, kazao nam je Meštrović koji je u prvom dijelu koncerta predstavio svjetsku praizvedbu kompozicije "28 Minutes Til Christmas", a u drugom dijelu su Renata i on izveli nekoliko božićnih hitova koje su obradili na poseban način.

- Unatoč probama koje smo radili preko Zooma na koncertu smo improvizirali, no najvažnije je da smo disali kao jedno tijelo. Na samom koncertu smo se Renata i ja rasplakali kad smo izveli "Tihu noć" i to je i bio razlog zašto smo snimili spot u režiji Marija Poje, kaže Meštrović. Umjetnik koji je pun ideja ovu godinu neće pamtiti po dobrom. Epidemija koronavirusa stopirala mu je mnoge planove.

- Trebao sam još u svibnju snimati u studiju Abbey Road s London Symphony Orchestra. Riječ je o velikom projektu u produkciji Parma Recordingsa. To je sve prolongirano za iduću godinu. Planirao sam puno projekata no kao i brojne druge umjetnike i mene je pandemija zablokirala. Nažalost, kulturna politika kod nas se strahovito razlikuje od, primjerice, Njemačke. Mi umjetnici se već dugo nalazimo u ilegalnom lockdownu gdje su nam kao dvorane otvorene,a u te dvorane smije doći 25 ljudi. Prema tome, tržišna situacija za održavanje koncerata apsolutno ne postoji. Pola toga je zatvoreno, a ti ljudi dobivaju nekakvu pomoć od države, za razliku od nas kulturnjaka i mene kao slobodnog umjetnika, kaže Meštrović i podsjeća da je uz Ivu Pogorelića jedini hrvatski pijanist koji je nastupio u velikoj dvorani Carnegie Halla.

-Jednostavno, u ovoj državi se nemaš kome obratiti za bilo kakvu vrstu pomoći, a s druge strane, u meni želja za stvaranjem i javnim nastupima nije splasnula- Evo, nedavno sam izdao i novi album "Piano Waves", kaže Meštrović.

Pijanist je nakon brojnih nastupa po svijetu lani osvojio i prestižnu nagradu Global Music Award, među više od šest tisuća prijavljenih glazbenika iz cijelog svijeta, i to za svoj album "Tri rapsodije za klavir i orkestar", kojeg je snimio sa Zagrebačkom filharmonijom. Za taj je album u Americi dobio kritiku u kojoj su ga usporedili s velikim Johnom Williamsom.

- Taj je album prepoznat u cijelom svijetu i vrti se doslovce od Hong Konga do Amerike, bio je i u top 50 izdanja klasične glazbe na Spotifyu, ponosno će Meštrović koji je nastupao u cijelom svijetu, no posebno pamti nastup u Carnegie Hallu.

- Zanimljiva je činjenica s tog koncerta da mi je na generalnoj probi pukla žica na Steinway klaviru. Organizator Jonathan Griffith rekao mi je da se ne moram ništa brinuti. Naravno da je u Carnegie Hallu štimer uvijek na dispoziciji. Odmah je promijenjena žica tog klavira i nakon koncerta, uz ogroman buket kojeg sam dobio, Griffith mi je poklonio žicu iz klavira, i tu žicu i danas imam kod sebe.

Producent iz Parma Recordingsa mi je rekao da je obavezno čuvam, jer će se jednog dana naći na naslovnici albuma koji će se zvati "The String Breaker" ("Razbijač žice"). Taj koncert pamtim po još jednoj anegdoti. Naime, dva mjeseca prije njega nastupao sam s četiri kineska instrumentalista u Lisinskom, a dirigirao je Griffith. Na kraju koncerta sam izvukao selfie stick i svi smo napravili selfie s publikom. Tjedan dana nakon toga zvao me Griffith i kazao kako mi je uspio srediti dozvolu da na kraju koncerta u Carnegie Hallu napravim selfie. To je ipak hram glazbe i moraju se poštovati pravila. A eto, ja sam tamo uspio napraviti selfie, kaže Meštrović.