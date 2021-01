Pierre Cardin pokopan u neobičnom odijelu pokraj životnog partnera

Francuski modni kreator Pierre Cardin, vizionar i pionir konfekcijske mode, koji je u utorak umro u 98. godini, pokopan je u subotu na pariškom groblju Montmartreu u krugu obitelji, rekla je obitelj za France Presse. Pierre Cardin je po vlastitoj želji pokopan u crnom lijesu, u odijelu akademika likovnih umjetnosti, s mačem koji je sam kreirao, čiji je držak spoj naprska, iglene ušice i kalema za konac, a oštrica podsjeća na oštrice škara.

Cardin je pokopan uz svog životnog i poslovnog partnera Andrea Olivera koji je umro 1993.

Foto: BALDINI/PIXSELL Semi-Exclusif - Intérieur et cocktail - Première du film documentaire sur la vie de Pierre Cardin "House of Cardin" au théâtre du Châtelet à Paris Semi-Exclusif - Pierre Cardin et son neveu Rodrigo Basilicati Cardin - Intérieur et cocktail - Soirée exceptionnelle en l'honneur de Pierre Cardin à l'occasion des 70 ans de sa maison de couture et projection du film documentaire "House of Cardin" suivi d'un cocktail au théâtre du Châtelet à Paris, le 21 septembre 2020. © Philippe Baldini/Bestimage Semi-Exclusive "House Of Cardin" Special Screening held at the Theatre du Chatelet in Paris, France, on September 21st, 2020. BALDINI / BESTIMAGE /PIXSELL

"Modna kuća će pod vodstvom njegova nećaka Rodriga Basilicatija Cardina nastaviti rad na novim projektima, poštujući modnu baštinu svog darovitog osnivača", poručila je obitelj.

Misa zadušnica služit će se krajem siječnja u Parizu.