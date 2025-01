Petra iz 'Braka na prvu' otkriva zašto je povećala grudi: To je izgledalo jako loše

Petra Meštrić, bivša natjecateljica u showu "Brak na prvu" na svom TikTok profilu ovih dana je uočila kako nitko nije primijetio kako je bila na zahvatu povećanja grudi. Na Tik Toku je ovih dana objavila dvije fotografije i na jednoj pozira u kupaćem kostimu pored bazena i uz nju je napisala: Dobijem živčani slom kad shvatim da... Na sljedećoj fotografija pozirala je u haljini u kojoj su joj grudi u prvom planu i uz tu fotografiju je napisala: Skoro nitko nije skužio i komentirao da sam radila grudi. Sada je otkrila kada je bila na operaciji.

- Grudi sam operirala krajem ljeta, početak jeseni, u strogoj tajnosti. Nisam baš htjela direktno o tome pričati, više sam htjela da se suptilno shvati pa nagađa - ispričala je u razgovoru za RTL i objasnila je zašto se odlučila otići na ovaj zahvat. - Nakon što sam dosta smršavjela, jednostavno, grudi su se promijenile i to je izgledalo jako loše. Utjecalo je uvelike na moje samopouzdanje...- rekla je Meštrić. Opravak nakon operacije trajao je deset dana nakon čega se vratila normalnim aktivnostima. - Samo nisam smjela nositi/dizati ništa teško, a meni je osobno cijelo iskustvo bilo bolno - priznala je Petra.

Nakon što je na mrežama objavila informaciju kako nitko nije primijetio promjenu na njezinom tijelu, javili su joj se pratitelji. Dok su joj jedni pisali kako je izostanak komentara znak da je posao dobro obavljen, drugi su je kritizirali. -To znači da si vrhunski odradila. Dobila si veće grudi što si željela, a nisi opet pretjerala ko neke curke. To samo znači da su dobro napravljene. Bravo za tebe što si rekla. Ne mogu skužit u što se pretvaraš, kao neka doktorica a daješ ovakav primjer mladima...Srami se. Od svega su one najmanji problem, sve se to događa kada promašiš život. Ne volim to govoriti ali daj molim te, koga briga...Takvih na svakom ćošku...Sramotiš sebe sa svojim izlaganjem javnosti umjesto da radiš posao za koji se predstavljaš da radiš. Ma ti si ženo top, struka,osobnost... A ovi koji pišu, sve ti je to isto samo ne iznose u javnost, pa je lakše druge gledati i uperiti prst.. Samo jako - bili su neki od komentara na račun Petrinog novog izgleda.