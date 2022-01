Petar Grašo za obožavatelje ima novost, a o novoj vezi kaže: Mene i Hanu je posebno nasmijala jedna vijest o nama

Pedantan je i predan oko svake pjesme koju predstavlja svojoj publici pa je možda upravo to jedan od razloga zašto obožavatelji Petra Graše toliko godina čekaju njegov novi album, a pjevač nam je u intervjuu prišapnuo kako bi ove godine po tom pitanju mogao ugodno iznenaditi svoju publiku. Splitskom pjevaču 2021. godina završila je na najbolji mogući način i njegova nova pjesma "Je l' ti reka ko?" u tri tjedna je prikupila više od milijun pregleda na YouTubeu. Ovakav interes publike ne iznenađuje i pjevač je ponosan jer je zajedno s bračnim parom Huljić dugo i pomno radio na ovom materijalu i puno su vremena uložili u krajnji proizvod. Video za spot snimao se u Splitu i Istri, na lokacijama koje su Petru prirasle srcu i ne skriva koliko je sretan što je publika odmah prigrlila novu pjesmu. Za ovu godinu priprema velike koncertne spektakle u Splitu i Zagrebu, a u intervjuu nam je ispričao kako idu pripreme za koncerte u Spaladium Areni i Areni Zagreb, dotakli smo se njegove dugogodišnje suradnje s Vjekoslavom i Tončijem Huljićem, a neizostavno je bilo i pitanje o promjeni njegova ljubavnog statusa i vezi s Hanom Huljić koja je izazvala popriličan interes javnosti, što je iznenadilo ovaj par. Petar nam je otkrio i što ga je dobro nasmijalo u jednom od brojnih medijskih napisa u kojem su on i Hana uspoređeni s jednim svjetski poznatim parom. A vijest koja je jedna od najboljih za glazbenika jest i činjenica da je, nakon rekordno brzo rasprodanog prvog koncerta u zagrebačkoj Areni 26. veljače, Grašo najavio i novi koncert, i to baš 19. ožujka, za svoj rođendan.

– Toliko sam sretan i zahvalan, pomalo sam i zbunjen. Jedan koncert u Areni je, u ova izazovna pandemijska vremena, pravi pothvat, a dva su stvarno čudo. Obećavam da ćemo moj tim i ja napraviti sve da opravdamo povjerenje publike i da ćemo napraviti spektakl koji će se pamtiti.

U deset dana od puštanja spota za novu pjesmu "Je l' ti reka ko?", ovaj video imao je više od milijun pregleda na YouTubeu i hit je u cijeloj regiji. Jeste li imali predosjećaj da će publika tako dobro prihvatiti ovu pjesmu?

Kada radimo pjesmu, ne povodimo se predosjećajima hoće li se publici svidjeti pjesma, nego i efektom koji se događa u nama kada je poslušamo. Pjesmu smo dugo radili jer je ovo tip pjesme kod kojeg ne smiješ promašiti ni milimetar dok je oblačiš u aranžman. Moram biti iskren da sam poprilično iznenađen i sretan zbog brzine kojom se pjesma proširila među ljude.

Javljaju li vam se obožavatelji i kakve su njihove reakcije na ovu pjesmu, što najčešće čujete od publike na spomen ove pjesme?

Komentari su izuzetno pozitivni, raduje me kad čujem komentare da se ljudi naježe nakon prvog slušanja jer to se dogodilo i meni. Ne bih htio previše govoriti o komentarima jer će ispasti da se hvalimo, ali ljudi koji gledaju pjesmu na YouTubeu mogu vidjeti ispod tu ljepotu emocija koje ljudi međusobno dijele dok je slušaju.

Spomenuli ste, najavljujući ovu pjesmu, kako ste zajedno s Vjekoslavom i Tončijem Huljićem dosta dugo radili na aranžmanu za nju, zašto je potrajalo tako dugo?

Dosta dugo tražili smo adekvatan zvuk jer nismo željeli da produkcija nadraste baznu emociju pjesme, ali jednako tako ni da je degradira. To su uvijek mali potezi viška ili manjka koji se traže dok se ne dobije ono što želite.

S kim vam je lakše surađivati, s Vjekoslavom ili s Tončijem, s kim se lakše složite u tom procesu rada, tko je popustljiviji od njih dvoje i oko čega se najčešće sukobljavate?

S Vjekoslavom i Tončijem radim 25 godina i to je suradnja kakva se samo poželjeti može. Vjekoslava i ja se u pisanju tekstova nadopunjujemo bez ikakvih problema i osobnih egotripova. S Tončijem je to već malo teži proces (smijeh). On je tip koji u studiju reagira impulzivno i instinktivno, a ja volim malo više filozofirati. To su suprotnosti koje ponekad polučuju žučne rasprave, ali baš taj proces donosi najbolje rezultate. I ono što je najvažnije, uvijek sve završi uz smijeh, humor, čašu dobrog vina kod mene (smijeh).Uživam u suradnji s njima jer nema baš puno ljudi s takvim talentom i dobrotom na istom mjestu.

Ove godine očekuju vas dva velika koncertna izazova u Areni Zagreb i Spaladium Areni, kako idu pripreme, planirate li neke goste ili iznenađenja za ovaj nastup?

Pripreme su intenzivne, prodaja ide takvim tempom da će ubrzo obje Arene biti rasprodane. To je nešto što osobito raduje u ovo vrijeme neizvjesnosti. Pripremamo veoma veliku produkciju koja je zahtjevna, ali siguran sam da ćemo uspjeti nadmašiti prošle koncerte u Splitu i Zagrebu koji su bili na svjetskoj razini. Najviše od svega radujem se publici i dijeljenju emocije s njima.

Kako je na vas utjecao ovaj period kada zbog korone nije bilo koncerata, čemu ste se posvetili, koji su se hobiji rodili u tom periodu, čime ste se bavili u lockdownu?

Posvetio sam se obitelji, prijateljima i svakodnevnim sitnicama koji i inače obožavam, ali sam ih većinu života lišen. Kuhao sam, družio se s obitelji, lovio ribe više nego ikad i postao svjestan koliko me životni tempo ponekad udalji od baznih zadovoljstava koja me najviše raduju.

Koncerte obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju, ali nadaju se i novom albumu, hoćete li im priuštiti to u skoroj budućnosti, radite li na novim materijalima?

Na novim materijalima radimo veoma intenzivno. Već imamo sedam hitova iza sebe koji će biti na novom albumu, a dorađujemo i nekoliko novih pjesama. Nakon 24 godine 2022. mogla bi biti godina kada ćemo konačno ugledati i Grašin novi album (smijeh).

U novom spotu za lokacije snimanja odabrali ste Split i Istru, za Split ne treba posebno objašnjenje, ali čime vas je to Istra privukla?

Istra je već dugo godina lokacija koja mi je mentalitetom, ljepotom i gastronomijom veoma blizu srca. Želio sam imati te pejzaže u novom spotu. Moj prijatelj Teo Fernetić ustupio mi je svoj obiteljski hotel San Rocco koji sadrži sve ljepote istarskog ambijenta..

Gdje ste nastupali za Novu godinu ili taj dan više volite provesti u društvu prijatelja. Koja je vama idealna lokacija za doček Nove?

Od '95. godine ni jednu Novu godinu nisam proveo u krugu obitelji. Taj dan uvijek sviramo, a bend mi je kao druga obitelj tako da nakon odrađenog posla otvorimo bocu pjenušca i nazdravimo još jednoj uspješnoj godini. Ove godine to je bilo na trgu u Banjoj Luci. Bilo je genijalno, iznad svih očekivanja.

Božićne blagdane obično provodite s obitelji u Splitu, koji običaji se za Božić i Badnjak njeguju u obitelji Grašo?

Božić je uvijek rezerviran za obiteljsko druženje u najužem krugu. Mi ga provodimo uz veoma tradicionalne delicije kao što su bakalar, domaći topli kruh, slane srdele, dobro crno vino, puno smijeha, podbadanja, šale i, naravno, fritula. Obiteljski dogovor je da nema poklona. Najveći poklon je što smo na okupu i što imamo jedni druge.

Vaša nova ljubavna veza izazvala je veliki interes javnosti, je li vas to zateklo i kako se vi i Hana nosite s tim ili se ne opterećujete medijskim napisima i tračevima?

Hana i ja živimo decentno svoj život, ne dijelimo privatne detalje s javnošću i to vjerojatno još više rajca medije željne senzacije. Zabavno nam je kako smo zapravo postali medijska lovina, a nismo prstom makli po tom pitanju. Ne opterećujemo se ni najmanje, dapače, zabavljaju nas svi ti napisi i naslovnice bombastičnih naslova i tankih sadržaja. Najviše nas je nasmijala vijest da smo postali hrvatski "Meghan i Harry". Meni je uvijek bilo važno da ne gnjavim ljude nebitnim sitnicama i da im muzika bude jedino što ih zanima vezano uz mene, a i Hana je slična osoba. Unatoč tome u potpuno smo suprotnim situacijama.Mediji su tu da pišu, mi smo tu da živimo i to je krug koji se neprestano vrti.

