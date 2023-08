Petar Grašo: 'Proputovali smo cijeli svijet, ali ovo što smo doživjeli u Leskovcu nismo nigdje'

Pjevač Petar Grašo (47) zapjevao je u Leskovcu na manifestaciji Roštiljada gdje je dočekan s oduševljenjem, a i sam je bio radostan zbog nastupa.

- Prvi put sam u Leskovcu. Moja ekipa i ja proputovali smo cijeli svijet i malo je toga što nismo vidjeli. Iščekivao sam koncert u Leskovcu zbog nekih svojih dragih kolega i prijatelja koji su mi govorili proteklih godina koliko je lijepa ta manifestacija – rekao je prija koncerta za srpski Kurir te otkrio da je poveo i pratnju. Naime, Grašo je bio u društvu svojih roditelja, oca Zorana i majke Snježane.

- Moja obitelj i ja toliko volimo gastronomiju i toliko smo čuli o gostoljubivosti ovog grada, da su moji roditelji, koji su već u godinama i ne putuju baš često, došli sa mnom i s nekim dragim prijateljima. Što se tiče hrane, mi smo kao obitelj dugi niz godina u restoranskom poslu i radimo s hranom vrhunske kvalitete. Ali ovo što smo doživjeli, pogotovo što se tiče roštilja, što je zaštitni znak Leskovca, tu ste prvaci svijeta i mislim da ste u svjetskoj kategoriji što se tiče srčanosti i gostoljubivosti – zaključio je pjevač.

Inače, Grašo je nedavno progovorio i o svom puncu Tončiju Huljiću.

- Kakav je Tonči Huljić kao punac? Ja sam njemu odličan, a on je meni očajan - u šali je rekao Petar i dodao: - Dok kuham vrijeđa me da to sigurno neće biti dobro, onda kad ja to skuham sve pojede, sve popije, onda vi procijenite tko je kome tu dobar – rekao je Petar tada.

