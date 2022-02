Petar Grašo o ljubavi s Hanom Huljić: Trudimo se biti normalni ljudi i raditi svoje ručkove kada nismo na putu

Petar Grašo dobitnik nagrade Cesarica za Hit godine za pjesmu „Jel' ti reka 'ko“ i time je nastavio nizati uspjehe s ovom pjesmom koju zajedno s Petrom potpisuje bračni par Huljić. Tonči i Vjekoslava Huljić osvojili su i Cesaricu za Hit autore. Petar je u veljači trebao održati koncerte u Spaladium Areni i Areni Zagreb ali zbog situacije s koronavirusom i nepovoljne epidemiološke slike ti su koncerti prebačeni na ožujak, a Petar je najavio još velikih koncerata u 2022. godini i osvrnuo se na svoju suradnju s Huljićem koji će mu uskoro postati punac.

-Mi non stop radimo, a trenutno je svatko od nas okupiran nekim svojim projektima. Osim splitske i zagrebačke Arene, dogodit će se i varaždinska i pulska kao i podosta nekih velikih gradova u regiji, stoga će meni ova godina biti zanimljiva na svim poljima - rekao je Petar za Story. Kako se najavljuje Petar bi uskoro trebao izmijeniti bračne zavjete s Hanom Huljić s kojom očekuje i prinovu. O temi prinove i ljubavi s Hanom ne otkriva puno jer o svom privatnom životu od početka karijere ne govori puno u javnosti, a za Story je o skorom očinstvu i vezi s Hanom rekao ovo:

- Ja ću zauvijek ostati vjeran sebi, a to je da ću svoj privatan život decentno čuvati, truditi se ne gnjaviti publiku njime, ali ću jednako tako poštovati medije i s njima se nikada neću svađati jer su im neke stvari zanimljive. Ne mogu reći da su mediji bili nekorektni ni u jednom trenutku, samo su zbog ogromne želje i zbog manjka informacija počeli 'žvakati' vijesti, a onda u jednom trenutku može doći do pomisli da to mi radimo. A mi doista stojimo u kući i ne možemo sve stići ni čitati. Trudimo se distancirati, živjeti normalno svoje živote, raditi svoje ručkove kada nismo na putu i biti normalni ljudi.

