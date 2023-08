Pecina partnerica Silvija Dvornik pozirala u zagrljaju zgodnog političara koji je sin našeg poznatog glazbenika

Silvia Dvornik, partnerica glazbenika Marka Pecotića Pece, nakon objave veze s pjevačem dobila je puno novih pratitelja na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od 17 i pol tisuća ljudi, koje redovito časti svojim fotografijama, ali i zajedničkim fotografijama sa svojim Markom. No, ovog puta Silvia je na svom Insta Storyju objavila fotografiju u zagrljaju drugog muškarca. Riječ je o Sandru Jelaviću, političaru i poduzetniku koji je inače sin glazbenika Matka Jelavića. Odlično raspoloženi Silvia i Sandro, koji je prije dvije godine bio na HDZ-ovoj listi za splitsko Gradsko vijeće, bili su na jednoj zabavi, a Silvia je iz njihov selfie dodala i pjesmu 'Rodija se sin' od Matka Jelavića. Ipak, ovdje je riječ samo o prijateljstvu, a to dokazuju i Silvijine ranije objave.

Foto: instagram

Prije desetak dana objavila je snimku sa svojim partnerom Markom Pecotićem i otkrila da su zajedno radili na otoku Braču.

- Prekrasan radni vikend iza nas, posjetili smo najstarije misto na otoku Braču Škrip i zajedno sa žiteljima otoka otpjevali najljepše dalmatinske pjesme. Nakon odrađenog predivnog akustičnog koncerta u Pagu vraćamo se kući ispunjenog srca i duše, pjevajući - napisala je Silvia i objavila video na kojem se vidi kako ona i Marko pjevaju i smiju se od uha do uha.

Marko i Silvia nedavno su uživali na odmoru u Šibeniku, a to je otkrio Marko svojim pratiteljima na Instagramu fotografijom s bazena šibenskog resorta.

Za romansu tenora Marka Pecotića i pjevačice i modne stilistice Silvije Dvornik doznalo se prošle godine u listopadu, a uskoro je i sam Pecotić priznao kako se nakon 17 godina braka razvodi od supruge Irene s kojom ima dva sina, te je nakon toga otkriveno i kako je njegova nova ljubav Silvia Dvornik s kojom zadnje tri godine često nastupa zajedno.

- Ljubav cvate i tu je sve posloženo. Kod bivše kuće isto je sve posloženo, i dalje sam na raspolaganju svojoj obitelji i svojoj djeci, kako bi zapravo svatko i trebao. Nema tu nikakvog zapravo odvajanja, sve smo se zapravo dogovorili i sve je to već u procesu da se sve stavi na papir, ali odnosi su normalizirani jer jednostavno tu nikakvih problema nije bilo, osim medijske hajke koja je to zapravo pokušavala narušiti - rekao je Marko u veljači u razgovoru za IN Magazin. Naglasio je tada kako su mu medijski naslovi o razlazu sa suprugom narušili privatnost.

