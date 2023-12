Paris Hilton progovorila o napadima na njezinog sina: 'Srce mi se slomilo'

Reality zvijezda i poduzetnica Paris Hilton (42) i njen suprug Carter Reum (42) u siječnju ove godine postali su roditelji prvog djeteta, a kako bi se ostvarili u ulogama roditelja pomogla im je surogat majka. Bebi su nadjenuli ime Phoenix. Sretne vijesti rado je odmah podijelila s pratiteljima, a poslije je često objavljivala njegove preslatke fotografije.

Prošloga mjeseca Hilton je objavila niz fotografija na kojima je pozirala sa sinom, a on je na sebi imao preslatku Burberry kombinaciju. No, nekin pratitelji počeli su u komentarima spominjati veličinu njegove glave, pa i tvrditi da nešto zdravstveno nije u redu s njim. To je reality zvijezdu posebno rastužilo.

- Nisam mogla vjerovati da mogu biti toliko bezobrazni i zlobni oko nevine bebe. Možete reći što god želite o meni, ali je ovo moj mali anđeo. Ako netko ikad kaže nešto kako bi povrijedio njegove osjećaje, uvijek ću bit tu da ga zaštitim - rekla je za magazin People.

Hilton je rekla i kako inače ignorira negativne komentare, ali nije mogla šutjeti jer je u pitanju bilo njeno dijete. - Obično im ni ne odgovorim, ali mi se srce slomilo jer postoje tako okrutni ljudi na svijetu. Toliko su jadni u svojim životima da idu i pričaju o djetetu na takav način - dodala je Paris.

Uz to, zahvalila se i svima koji su stali uz nju u tim trenucima.

Podjsjetimo, prije koji dan otkrila je nove sretne vijesti. Naime, uskoro će im doći i djevojčica, a nju će nazvati London. - Zahvalna na mojoj djevojčici - napisala je uz fotografiju odjeće za bebe.

VEZANI ČLANCI

Inače, Paris i Carter vjenčali su se u studenom 2021. godine nakon dvije godine veze. Poduzetnici i reality zvijezdi ovo je prvi brak, a par je sve proslavio odlaskom na romantično putovanjem na bajkovitim Maldivima. Dodajmo da su Paris ovo bile četvrte zaruke, a par se zaručio početkom prošle godine, malo uoči Valentinova, a velike pripreme za grandiozno vjenčanje na djedovom imanju u Bel-Airu njezini obožavatelji mogli su pratiti u serijalu 'Paris in Love' na Peacock TV-u budući da je Paris svaki korak snimala.

VIDEO Tomislava Dukić nova je Miss Hrvatske