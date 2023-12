Tko je Vannin samozatajni sin koji je nedavno postao tata? Ima i prelijepu kćer koja joj nalikuje

Glazbenica Ivana Vrdoljak, svima poznata kao Vanna ove godine ostvarila se u jednoj od najljepših životnih uloga - postala je baka! Početkom srpnja ove godine njezin suprug, inače producent Andrija Vrdoljak navode je potvrdio - Da, istina je. Naš sin Luka postao je otac i jako smo sretni zbog toga. Bit će još unučića, pa slobodno nazovite kada ponovno postanemo baka i djed - kazao je za portal Story.hr te otkrio kojeg je posla beba: - Sin je dobio djevojčicu, dakle unučicu smo dobili. Hvala vam na čestitkama i pozdrav - kratko se osvrnuo. Jedna od najpoznatijih glazbenica s ovih prostora inače svoj privatan život pokušava čuvati dalje od očiju javnosti. No ipak, nekoliko puta je na javnim događanjima fotografirana u društvu supruga, 26-godišnjeg sina Luke i četiri godine mlađe kćeri Jane. Nekoliko godina unazad, obitelj je pozirala na premijeri filma 'General' u pulskoj Areni.

Poznato je da je Vannin stariji sin Luka studirao povijest i kroatologiju, a nedavno se i sama pjevačica osvrnula na njihovu podršku. - Zahvaljujući njima, stalno sam u toku s trendovima te općenito načinom razmišljanja i drago mi je zbog toga. Jedino tako znam živjeti. Osjećala bih se možda malo izolirano da to nije tako. Ne znam do kada će trajati, ali za sada sam zahvalna što mogu participirati u aktualnom svijetu i zbog djece. Moja djeca nisu impresionirana svijetom poznatih. Ne privlači ih to, ali pozdravljaju sudjelovanje u nečemu što im voli član obitelji i čemu je posvećen.



13.07.2019., Pula - Svecano otvoren 66. Pula Film Festival obiljezen premijerom filma General. Andrija Vrdoljak, Ivana Ranilovic-Vrdoljak, Jana Vrdoljak, Luka Vrdoljak. Photo: Dusko Marusic /PIXSELL Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Luka završava studij povijesti i kroatologije, posvećen je tome. Jana studira komunikologiju. Važno mi je da ne lutaju i ne budu bezvoljni. Mislim da u svakoj zemlji postoji nešto što građane živcira, pa tako i nas. Nastojim im skrenuti pozornost na to da kao pojedinci svojim primjerom i stručnošću svijet i život možemo učiniti boljim i moralnijim. Zemlju i društvo stvaramo mi. I sama u granicama svog talenta stvaram glazbu koja je mnogima inspirativna i negdje dodiruje. Ne bavim se ničim fatalnim ni vitalnim, ali ako nekome bojim život lijepim bojama, super - objasnila je.

Podsjetimo, Vanna je u braku s Andrijom Vrdoljakom od 1998., a njihova ljubavna priča je zaista posebna. Par se upoznao dok je Vrdoljak još uvijek bio u braku s profesoricom engleskog jezika Majom Breitenfeld, s kojom ima još dvoje djece. Nedavno su proslavili i jubilarnu 25. godišnjicu braka.

