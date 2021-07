Paris Hilton opovrgnula trudnoću: 'Rodit ću dogodine, znam i kako će mi se zvati djeca'

Reality zvijezda i DJ Paris Hilton (40) opovrgnula je pisanje portala PageSix kako očekuje svoje prvo dijete sa zaručnikom Carterom Reumom.

- Nisam još trudna, čekam da se prvo vjenčam, rekla je Hilton u svom Podcastu "This is Paris".

'Moja se haljina trenutno izrađuje pa se želim pobrinuti da izgleda prekrasno i da savršeno pristaje. Dakle, definitivno čekam taj dio.

Jedva čekam imati djecu 2022. Ali kao što sam rekla, upravo se pripremam za vjenčanje', rekla je Paris.

Hilton je potom podsjetila svoje obožavatelje da 'glasina definitivno nije istina' jer je primijetila kako se njezin mobitel zagrijao cijelo jutro od poziva i poruka prijatelja koji su željeli odgovore. Rekla je i kako bi voljela da joj se djeca zovu.

- Jednog dana jedva čekam da imam djevojčicu, nazvat ću je London. Volim London i Pariz zajedno. Dječaka isto želim natzvati po gradu ili državi. Imam ime, ali to još neću reći. Ne želim da mi netko ukrade ime za to dijete, rekla je Hilton.

Paris je još u siječnju otkrila da želi imati djecu baš s Carterom i da je krenula na medicinski potpomognutu oplodnju. - On je moj čovjek iz snova. Stalno pričamo o braku, o vjenčanju, o djeci, o svemu tome - kazala je Hilton u jednom podcastu.

Reum i Hilton zaručili su se na jednom privatnom otoku početkom veljače. U vezi su prije toga bili više od godinu dana. Posebni prsten dizanirao je Jean Dousset. Paris je detalje zaruka objavila na svom Instagram profilu na svoj 40. rođendan.

- Kad pronađete svoju srodnu dušu, ne samo da to znate - osjećate to. Moja ljubav i ja smo zajedno od našeg prvog spoja, a za moj rođendan dogovorio je posebno putovanje u tropski raj. Dok smo šetali na večeru, Carter me je odveo do mjesta ukrašenog cvijećem i kleknuo na jedno koljeno. Rekla sam 'da, da zauvijek - napisala je tada.

