Panika i manjak ideja zavladali su u kuhinji kada su natjecatelji saznali što im je zadatak

Današnji zadatak kandidata „Tri, dva, jedan – kuhaj!“ zove se Ostaci iz frižidera, što u prijevodu znači da će morati skuhati jelo od onog što pronađu u hladnjaku, a za to imaju 75 minuta. Žiriju će morati ponuditi toplo predjelo i glavno jelo, a moći će otići i do dućana upotpuniti sastojke. Marija i Dario, kao najbolji iz prethodne emisije, dobili su priliku prvi izabrati iz kojeg hladnjaka žele namirnice jer nisu u svakom bile jednake. Nakon njih su i ostali kandidati izabrali su svoje hladnjake, a kandidati Pažaninovog pobjedničkog tima imali su priliku i koristiti zvonce za zvanje žirija u pomoć. Iako su sami birali s kojim namirnicama će raditi, kod većine kandidata je vladala zbunjenost kako ih kombinirati.

„Puno je nesigurnosti, ništa nije obećavalo“, prokomentirala je Željka nakon posjeta Danijelinoj i Josipovoj radnoj jedinici, na kojoj su pripremali pastrvu, ali nisu znali što napraviti s ostalim namirnicama. Zato je Željka bila jako zadovoljna kad je čula da će Marija i Dario za toplo predjelo poslužiti zagorske štrukle, no entuzijazam je spao nakon što je vidjela pripremu svinjskog kotleta koji nije obećavao. Prije kušanja jela Željka je obavijestila parove da svi, osim Jazz i Joška i Mirele i Ljube, dobivaju negativne bodove jer nisu očistili radne jedinice. Danijela i Josip prvi su nosili svoja jela. Kao toplo jelo ponudili su pohano jaje s lososom, a za glavno su jelo pastrvu ispekli na tavi i kao prilog dodali rolice s blitvom, tikvicama i pršutom. „Neka ste neobična i malo šašava jela pripremili. Okusi mi štimaju, ukusno je. Pastrva pala u drugi plan, ali sve u svemu je nekako pasalo. Bojala sam se da će biti gore“, komentirala je Željka. Špiček i Pažanin bili su zadovoljni rolicama, kao i pastrvom.

Iako su na početku bili potpuno bez ideje, na kraju su za svoje jelo dobili 22 boda. Mirela i Ljuba za toplo jelo poslužile su krumpir punjen šalšom i tunom, dok je glavno jelo bila pohana piletina. „Vaše predjelo je interesantno, meni nikad ne bi palo na pamet tako obraditi tunu. Jako fino. Volim pohanu piletinu, pire je korektan“, komentirao je Pažanin. „Oba jela su ukusna, iako jest malo dosadnjikavo. Nije baš bilo praktično za jesti predjelo, ali glavno jelo je bilo dobro“, komentirala je Željka. Dame su za svoja dva jela dobile ukupno 22 boda. Ivana i Aki bili su zadovoljni svojim jelima, a i oni su za predjelo ponudili punjeni krumpir, dok su glavno jelo bila svinjska jetrica s palentom. „Predjelo je lijepo začinjeno, ali je umak malo preslan, na gornjoj granici je. Jetrica je jako lijepo napravljena, ali vas molim da ubuduće jetrica režete drugačije, na tanke rezance“, komentirao je zadovoljno Špiček. Željka je bila jako zadovoljna glavnim jelom te načinom kako je začinjeno. Za svoje tanjure dobili su 24 boda. I Bee i Velimir su kao toplo predjelo ponudili male sendviče s kobasicom i kineskim kupusom, dok je glavno jelo bilo pureći bataci s kiselim kupusom i pireom. „Ovo nije toplo predjelo, s komponentama koje ste imali mogli ste paštu napraviti. Trebalo je vše truda, pogotovo jer oko glavnog jela nije bilo puno posla“, komentirala je Željka.

Nije pretjerano zadovoljan bio ni Špiček, kao ni Pažanin. Za svoj (ne)trud dobili su svega 15 bodova. Jazz i Joško su za predjelo radili njoke od batata s filetima orade, a glavno jelo su bili žablji kraci s rižom i graškom. „Jazz i Joško su imali teške namirnice, a i radili su teška jela tako da sam zadovoljan njihovim trudom. Žabe volim, meni je to O.K. iako ima tehničkih grešaka“, prokomentirao je Pažanin. Željka i Ivan bili su zadovoljni s pojedinim segmentima tanjura, a na kraju su dobili 21 bod. Zadnji su pred žiri išli Marija i Dario, koji su ponudili zagorske štrukle kao predjelo i svinjske kotlete s palentom za glavno jelo. Pažanin je odmah prigovorio da su servirali malu porciju, a Špičeku je smetalo što štrukle nisu bile dobro pečene s donje strane. „Danas su podbacili. U štrukle su stavili šećer, ne znam čemu. Palenta mora biti ukusna, previše je masnoće oko kotleta. To nije dobro“, kazao je Špiček.

„Dario, mislim da je bolje, kad je ovakva hrana u pitanju, da to prepustite Mariji“, izjavio je Pažanin, što je Dario dosta teško prihvatio. Za pripremu svojih jela dobili su 11 bodova. Situacija na tablici nakon dva dana kuhanja u ovom tjednu pokazala je da su trenutno najbolji Mirela i Ljuba te Jazz i Joško, dok su trenutno najlošiji Marija i Dario. No situacija se još uvijek može promijeniti, a to će se saznati već u srijedu u novoj epizodi „Tri, dva, jedan – kuhaj!“ u 20:45!