Pamela još ima legendarni crveni badić, a otkrila je kako joj sada stoji

Početkom 90-ih serija "Spasilačka služba" ostvarila je veliku popularnost i glumcima koji su igrali jedne od glavnih uloga omogućila je slavu i otvorila im vrata drugim velikim projektima. Neki od tih glumaca iskoristili su priliku i uživaju u popularnosti poput Pamele Anderson. Svi pamte legendarne scene u kojima u crvenom kupaćem kostimu trči plažom i taj badić postao je prepoznatljiv simbol ove serije, a u razgovoru za Fox News 52-godišnja glumica otkrila je kako i dalje ima u svom ormaru taj kupaći kostim koji joj je donio popularnost.

- I dalje mi dobro stoji. Ponekad ga znam odjenuti kako bih razveselila prijatelje, tako da se isti zadnjih godina uglavnom šeće po dnevnoj sobi.- ispričala je Pamela. Glumica je bila i Playboy zečica i krasila je naslovnice ovog časopisa u zavodljivim i golišavim izdanjima, a u ovom intervju je rekla kako je ona zapravo bila jako sramežljiva prije glume.

- Bila sam jako, jako sramežljiva. Ali uspjela sam to prevladati. Mrzila sam taj osjećaj. No, shvatila sam da nikoga nije toliko briga o tome što nosiš na sebi ili kako izgledaš, koliko je tebe samu. Nikoga to nije briga, jedino tebe. Ti si svoj najgori kritičar. I počet ćeš se dobro osjećati kada radiš stvari koje želiš raditi.- objasnila je Pamela.