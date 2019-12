Pada popularnost poznatoj TV voditeljici? 'Postoji mogućnost da je netko zamjeni u uhodanom projektu'

TV voditeljica Marijana Batinić, koja je karijeru započela s prijateljicom (Petrom Nižetić), u naše domove je “ušla” kroz “Ljubav je na selu”. Zanimljivo je koliko je Marijanina pojava kontrast toj emisiji, a savršeno se uklapa u nju. Svojom elegantnom pojavom, osmijehom koji ugodno provocira, odmjerenim tonom izgovorenim šaljivim dosjetkama, Marijana “obećava” zanimljive događaje.

Netko će to gledati iz čiste zabave, netko će to ozbiljno shvatiti, ali rijetko tko će ostati ravnodušan. Dok se na selu lijepo zabavlja i ostaje svoja, ona u emisiji “Život na vagi” ostavlja sasvim drukčiji dojam. Zaključak je da Marijana ima jedan lijepi glumački talent i da bi bez problema mogla glumiti u TV serijama.

Inteligentna je. Izuzetno je logična. Dok većina ljudi uči i pamti ono što je lagano, Marijana lakše zapamti neobične i malo lude, komplicirane činjenice i detalje. Njezinu ljubav osoba mora “zaslužiti” svojim djelima, a ne riječima, a potom ostati postojan i dosljedan u toj ljubavi. Tada će ona dati sve: nježnost i ljubav, vjernost i lojalnost.

Njezini pokloni su pomno odabrani i skupi. Životni stil je iznad prosjeka. Ukus u odijevanju i u uređenju interijera joj je jako važan. Svaki poklon koji joj daju od srca ona cijeni, ali ipak zna da su “dijamanti ženini najbolji prijatelji”. Poslovni potencijali su joj odlični. Točno zna kako i na koji način povećati prihode i to ne samo sebi nego i poslodavcu ili poslovnom partneru. Odlična je u verbalnim izazovima: brza u replikama, duhovito dramatična, kontroliranih emocionalnih reakcija, hladna kada je to potrebno. Iako je postojana u svojim stavovima, Marijana zna preispitati vlastito mišljenje, vlastite postupke i potom ih korigirati. To je odlika pametnih i mudrih ljudi dobrih namjera, iskrenih humanista. Istinski je romantična.

Kao mama, ona je prava “lavica”, zaštitnica, ali i “modna stilistica” svojem djetetu. Godina 2020. je izazovna, a pogotovu u poslu. Uvjeti neće biti na istom nivou. Mogućnost pogrešnog (lošijeg) percipiranja u javnosti, pada popularnosti, kao i mogućnost da je netko zamijeni u uhodanom projektu ili da on bude ukinut. Što god bilo, treba prihvatiti jer samo problem vodi u promjenu. A 2021. će briljirati i biti konačno u idealnoj TV formi.

