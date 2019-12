'Razlaz Severine i Milana bio je neizbježan. Bilo je puno borbe i boli'

Severinu svi poznajemo kao temperamentnu, izravnu i dramatičnu ženu bez dlake na jeziku koja uživa u borbi s društvenim predrasudama, u svojem seksepilnom imidžu, samostalnosti, poslovnoj dominaciji na estradi i jedinstvenosti - time se izdigla iz prosječnosti, zarađuje mnogo i postala je društvena metafora, ravnopravna s mnogim muškim autoritetima u Hrvatskoj i regiji.

Ona uživa u javnim nastupima i istupima, to je motivira, a pozornost javnosti hrani joj srce i ego te potiče rast prihoda. Milan je intuitivna osoba, nesiguran muškarac koji je morao sam sebi postati autoritet s osobinama: samoporicanje, samodisciplina, samokontrola, važnost autoriteta, strahovi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Još od djetinjstva želi biti važan, postati netko i nešto i traži da ga se shvaća ozbiljno. Identitet mu je vrlo kontroliran. On se baš ne voli isticati. Voli slavu i priznanja, vanjsku potvrdu vrijednosti, ali s tom se potrebom teško nosi. Zbog toga je ne želi javno i otvoreno pokazati. Paradoksalno, ima strah od vlastite nevažnosti.

Zato vjeruje samo sebi i postaje samoodređen. Kao muškarac i žena njih dvoje snažno se privlače. Između njih postoji telepatska povezanost. To u početku veze privlači i potiče međusobno idealiziranje, ali nije dovoljno za partnerstvo. Milan želi kontrolirati njezin temperament, imidž i emocije (iako su ga one privukle), jednostavno joj želi nametnuti okvire i kontrolu. Emocionalno je iscrpljuje. Ne slažu se u poimanju novca i karijere.

Venera, Saturn, Pluton te Uran ukazuju na borbu za prevlast, njegovu ljubomoru i potrebu da je kontrolira emocionalno, ali i materijalno. Ona je zbog tog pritiska bila spremna riskirati njihov odnos, tj. mislila je da ga može promijeniti, ali nije išlo. On je osjećao da mu je ugrožen status i sigurnost. Ona je često prema njemu pokazivala bijes, mijenjala raspoloženja i u najmanju ruku zbunjivala ga time. On nikada nije razumio njezinu maštu, osjećao je da se zbog nje žrtvovao, a ona njega smatra hladnim, škrtim i proračunatim. Oboje su špekulativni. On se ponašao previše pokroviteljski i "solio joj pamet". Materijalno i formalno zajedništvo Milana i Severine nije dobro aspektirano. Održiv je neformalni odnos uz što manje viđanja. Razlaz među ovakvim partnerima bio je neizbježan, težak i odvijao se sporo u nekoliko faza (mirenja, razlazi, mirenja...), bilo je puno borbe i boli (sadizma i mazohizma), velike pravne bitke. Nema pobjednika. Najveću štetu trpi dječak koji to proživljava i koji je ipak emocionalna žrtva.

Pravnici bi trebali apelirati na njihovu roditeljsku odgovornost. Majka treba štititi svoje dijete, ali Severina to čini nepotrebno dramatično. Otac treba pokazati postojanost i stabilnost i tako biti uzor za autoritet djeteta. Oboje roditelja trebaju iscjeljenje za oprost i za ljubav.

Severina će vrlo skoro dobiti prvu priliku da poboljša sadašnju situaciju, ali uz puno uvjeta i ograničenja kojima će se morati prilagoditi. Dječak je vrlo emotivno i intuitivno dijete koje izgledom jako podsjeća na mamu, ali ima puno genetskog nasljeđa od oca i s njime će biti povezan. S mamom u djetinjstvu ima bajkovitu povezanost, jer mama je poput dobre vile. Ona udovoljava njegovim željama, intuitivno osjeća sve njegove emocije i potrebe i podržava ga u njegovoj kreativnosti.

Otac u Aleksandrovu životu ima drukčiju ulogu, često djetetu nejasnu. Milan iskreno voli svojeg sina. On s njime gradi prijateljski odnos, ali ima i odgojnu ulogu te mu ukazuje na neka pravila i granice. On ga neće pohvaliti zato da bi ga ohrabrio, nego će ga korigirati u izražavanju, nametati mu malo "ozbiljnosti" i pokušavati ga učiniti čvršćim. Često će sinu biti "dosadan" ili "naporan", ali će ga i podržati u životu na jedan konstruktivan način. Počinje pobuna dječaka protiv oca i cijele situacije što može rezultirati zdravstvenim tegobama. Milan se počinje mijenjati, postaje puno emotivniji, u neku ruku uplašen. Slijede mu problemi i sa sadašnjom partnericom.

Više astroanaliza možete pročitati na web stranici astrologinje Anđelke Subašić.