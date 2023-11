Ozloglašena Meghan Markle ovaj put bez princa Harryja: Odgovorila na škakljivo pitanje

Vojvotkinja i američka glumica Meghan Markle (42) nedavno se pojavila na svečanosti u organizaciji časopisa Variety gdje je pohvalila seriju 'Face', u kojoj je svojedobno glumila. Naime, Meghan je bila u društvu onih koji su se okupili na gala večeri Power of Women magazina Variety. Prošle je godine i sama krasila njihovu naslovnicu, no tada nije mogla doći na ovaj svečani događaj zbog smrti kraljice Elizabete. Naime, na svečanom domjenku prestižnog časopisa novinar Entertainment Tonighta upitao ju je odmah kada je zakoračila na crveni tepih - je li to mamin izlazak – na što se ona nasmijala i odgovorila potvrdno. Ono što su svi primijetili jest da je Meghan na ovaj događaj došla potpuno sama, bez princa Harryja s kojim se inače pojavljuje zajedno na ovakvim manifestacijama.

Mediji su prenijeli kako je vojvotkinja bila dobro raspoložena pa je odgovorila na još nekoliko novinarskih pitanja. Iz Varietyja su je pitali na kojem projektu trenutno radi pa im je otkrila da su to oni projekti koje osjeća te je dodala da jedva čeka govoriti o svom budućem radu, koji je očito trenutno obavijen velom tajni. Osvrnula se i na to da ne razumije kako je serija 'Face' u vrlo kratkom vremenu ponovno stekla toliku popularnost. - Bilo je super raditi. Imali smo sjajnu glumačku postavu i ekipu, bilo nam je jako zabavno. Bila sam u njoj sedam sezona, dakle prilično malo. Teško je pronaći seriju u kojoj možete gledati toliko epizoda ovih dana, tako da bi to moglo imati neke veze s tim. Ali dobre emisije su vječne – iskrena je bila Meghan te je odgovorila i na pitanje što je trenutno motivira u poslu koji radi. - Stvari zbog kojih se ljudi osjećaju... Htjela sam reći stvari zbog kojih se ljudi osjećaju dobro, ali to je više od toga. Stvari zbog kojih ljudi nešto osjećaju, zar ne? I osjećaj zajedništva. Imamo toliko uzbudljivih stvari na listi, jedva čekam da ih objavimo. Stvarno sam ponosna na ono što stvaramo – kazala je vojvotkinja koja je zavrtjela tlo pod nogama britanskom princu Harryju s kojim ima i dvoje djece – sinčića Archieja i kćerkicu Lilibet Diane.

Za kraj se osvrnula i na to da cijeni što žene, po njezinu mišljenju, u svijetu showbiza jedna drugoj nisu vuk. - Ova je industrija tako posebna i vidite koliko žena koristi platformu koju imaju i kanalizira je zauvijek. I što više podržavamo jedni druge, to pojačava rad, pojačava našu zajednicu - i jednostavno sam oduševljena što sam se vratila u nju – zaključila je. Podsjetimo, nakon što su u javnost nedavno 'procurili' odlomci najnovije knjige Omida Scobieja, poznatog i kao pisca biografije o Sussexovima, princ Harry i Meghan Markle odlučili su demantirati glasine kako su oni odali nove kraljevske tajne.

