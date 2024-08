Ovu seriju treba gledati kao lektiru, put da se nauči nešto o jednom od najvećih glumaca svih vremena

Archie, Epic Drama

Kladili bismo se da čak većina vas čitatelja ne zna tko je zapravo bio Archibald Alec Leach. Gledanjem ove serije otkrit ćete kako se radi o gospodinu iz Engleske koji je u svijetu filma bio puno poznatiji kao Cary Grant. Čovjek koji je po mišljenju Američkog filmskog instituta bio drugom najvećom zvijezdom zlatnog doba Hollywooda, ispred njega bio je jedino Humphrey Bogart. A to znači da je Cary Grant ostavio u tom popisu iza sebe i legende poput Jamesa Stewarta, Marlona Branda, Henryja Fondu, Clarka Gablea... Nemoguće je, također, iz bilo kojeg popisa najvećih svjetskih filmova u povijesti izbaciti “Sjever Sjeverozapad” koji je napravio Alfred Hitchcock, a u kojem je Cary Grant glavna uloga. Samo pogledati taj film znači otkriti kakav je glumac Archie bio, s kolikom je lakoćom stvarao svoje likove, kako je bilo moguće da tako vješto balansira između ozbiljnog pa sve do gotovo samoparodiranja. I činio je to puno suptilnije od jedne današnje zvijezde koja ima tu kvalitetu da ne bježi od karikiranja samog sebe, a to je George Clooney. Cary Grant je samo jedan, a iskreno, i predugo je čekao film ili seriju o sebi. Ova sasvim neloša, čak pomalo i podcijenjena serija dosta dobro ga prikazuje u 60-im godinama prošlog stoljeća, gdje ga vidimo kao formiranog glumca i veliku međunarodnu zvijezdu, ali bez ostvarenosti i sreće u privatnom životu gdje je u središtu pozornosti odnos s njegovom trećom suprugom Dyan Cannon. Iz tog perioda skače se u njegovu mladost gdje se otkriva kako je i zašto postao glumac i kako taj put za njega nije bio nimalo lak. Kako se radi o seriji, ima prostora za ovako širok zahvat jednog iznimno bogatog života, no bit će i onih kojima se više svidio Hitchcock, film o Alfredu Hitchcocku koji se koncentrira na jednu posebnu točku redateljeva života, snimanje njegovog vjerojatno najvažnijeg filma, “Psiho”, i odnosu sa suprugom. S druge strane, možda je dobro da se priče o ovako velikim ljudima svjetskog filma rade serije jer nekako sumnjamo da mlađe generacije o njima znaju dovoljno, čak i vrlo malo. Za ulogu Caryja Granta odabran je Jason Isaacs, engleski glumac uspješne karijere koja je možda u nekim trenucima obećavala i daleko više. Tako i biti Cary Grant na ekranu znači popuniti prilično velike cipele, dok je za ulogu Dyan Cannon odabrana praktično nepoznata Laura Aikman. Iznenađenje je uloga Hitchcocka koja je pripala pravoj veličini, Ianu McNeiceu kojega ćete teško prepoznati. Seriju “Archie” treba gledati kao lektiru, put da se nauči nešto o jednom od najvećih glumaca svih vremena.

Lady in the Lake, Apple TV+

Da u ovoj seriji nema Natalie Portman, vjerojatno je ne bismo spomenuli. Klasična priča s true crime elementima, originalni roman napisala je poznata Laura Lippman, smještena u Baltimore 60-ih godina prošlog stoljeća gdje se jasno provlače i rasni i religijski motivi kao točke podjele u društvu, pa onda i položaj žene u ono doba, na kraju ostaju svi zajedno neiskorišteni. Kao da se autorica serije Alma Har’el nije mogla odlučiti čime točno da poentira, je li to turbulentno formiranje afroameričke zajednice kao političkog elementa, je li to židovska zajednica sa svojim utjecajem u američkom društvu, ili su to naprosto zločini koji su početni katalizator priče u ovoj seriji. Portmanova je Portmanova pa glavnu ulogu Maddie Schwartz, domaćice koja otkriva u sebi strast za novinarstvom i krene istraživati dva ubojstva, odrađuje rutinski kvalitetno. Ta uloga je sama po sebi već zanimljiva, no u scenarističkoj neodlučnosti gubi se i talent ove doista sjajne glumice. Tako ona sama ostaje praktično jedinim razlogom da se serija pogleda.

Olimpijske igre, MAX

Dobro došli u budućnost! Nema tako davno kada smo skrenuli pozornost kako na platformi MAX imaju i sportske prijenose. Koja je prednost toga vidjelo se najbolje na ovim Olimpijskim igrama gdje više ne ovisite samo o jednom kanalu nacionalne televizije već možete odabrati sport koji želite i onda ako se on odvija istodobno s glavnim događajem tog dana. Kvaliteta je prijenosa bila odlična, a imali ste doista sve. Ono što niste imali jesu komentari, na našem jeziku ih nema, na nekim mečevima nema ih uopće, no teško je bilo i očekivati da je to uopće i moguće organizirati. Ono što bismo možda već očekivali, a pisalo se o tome ne jednom, jesu statistike sportova koje gledate što je sasvim sigurno moguće u današnje gotovo potpuno digitalno doba. Ali, vjerojatno je to bio prevelik zalogaj za organizatora. Ipak, već je ogroman korak i to što sasvim sigurno niste morali propustiti prijenos ni jednog sporta koji pratite na Olimpijskim igrama, a još se s njima ne opraštamo, jer imate i isječke najvažnijih trenutaka.

Rebel Moon - Director’s Cut, Netflix

Ovo bi moglo biti zanimljivo. Jedan od većih Netflixovih promašaja u posljednje godinudvije svakako je “Rebel Moon”, ambiciozno zamišljena franšiza od koje je trebao nastati cijeli svemir po uzoru na one Marvelove ili DC-jeve, čak je bilo zamišljeno i da se radi video igrica, kao i knjiga napisana po scenariju filma. Međutim, uloženih 166 milijuna dolara, koliko je uloženo u oba nastavka, nije dalo očekivan rezultat. Odnosno, bio je on suprotan pa je film vrlo loše primljen i ocijenjen. Dosta si je vrijedne reputacije ovim filmovima poništio Zack Snyder, no ne odustaje on niti nakon neuspjeha pa Netflix pušta i njegove verzije istih filmova. To je bilo dogovoreno već u početku, no malo tko vidi da će se nešto posebno s time dobiti, ali treba dati šansu, možda Snyder iznenadi, talenta za to svakako ima. Šteta ako ne bude tako, jer dulje vrijeme već nismo vidjeli franšizu s ovakvom postavom gdje je i Anthony Hopkins i Djimon Hounsou i Charlie Hunnam, doista gotovo kao da je riječ o Marvelovim Osvetnicima.