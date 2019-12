Ovo je Popoviću najviše zasmetalo oko boravka sina s očuhom u samostanu

Ni dva dana nakon što su srpski mediji objavili vijest da je sedmogodišnji Aleksandar Popović, sin Severine Kojić i Milana Popovića, tijekom božićnih blagdana koje provodi s majkom, s poočimom bio u manastiru u Svetoj Gori, ne stišavaju se reakcije javnosti.

Dok jedni smatraju da majka ima pravo dijete voditi kamo želi i da sigurno neće ugroziti interes vlastitog sina, drugi su na očevoj strani jer vjeruju da je u pravu kada kaže da tako malom dječaku nije mjesto u manastiru u kojemu nema grijanja i u kojemu liturgija počinje u pet sati ujutro. Probali smo obje strane zamoliti za komentar ove situacije, no do objave teksta nismo dobili konkretan odgovor.

Severina je tek nakon napisa srpskih medija na Instagramu objavila fotografiju Aleksandra na brodu, uz koje je napisala riječi skladbe „Moj galebe“, uz heštegove rođeno moje, volim što se volimo i zahvalna za sve. Milan Popović nije nam želio dati izjavu govoreći da ne želi u javnost iznositi nikakve detalje vezane za maloljetnog sina. Ipak, od njegovih prijatelja doznali smo da je prilično šokiran i potresen. On je, kazao je prijateljima, iz medija doznao da je Aleksandar bio u Svetoj Gori.

Inače, Sveta Gora nalazi se na poluotoku Atosu, ženama je pristup strogo zabranjen i, za razliku od muških prijatelja koji se ukrcavaju na trajekt, one moraju ostati u jednoj od dviju najbližih luka, a zatvorena je za žene dulje od tisuću godina, štoviše obali se ne smiju približiti na manje od 500 metara, piše u strogim pravilima. Popoviću je naviše zasmetalo, tvrde njegovi prijatelj, što je put do samostana dug i iscrpljujući. Uvjeti boravka u samostanu, prema mišljenju Popovića i njegovih prijatelja, nisu nikako podobni za dijete jer, iako se obroci i noćenja ne plaćaju, zna se dogoditi da u jednoj prostoriji spava i nekoliko ljudi, i to na daskama.

Nakon Nove godine dječak će se vratiti ocu, a odvjetnički tim Severine Kojić u kojem su Višnja Drenški-Lasan, Mate Matić i Jasminka Biloš podnio je žalbu na presudu sutkinje zagrebačkog Općinskog suda Tee Golub kojom je Severini Kojić oduzeta skrb nad sinom i određeno da će dječak živjeti s ocem, srbijanskim poduzetnikom Milanom Popovićem. Naime, na 20 stranica žalbe pjevačica je objasnila zašto presudu treba ukinuti i zašto je odluka sutkinje Tee Golub neodrživa.

Kao jedan od najjačih argumenata navodi se to da je sud odlučio s kojim će roditeljem dijete živjeti, a da pritom nije uzeo u obzir da Aleksandar ima pravo znati gdje će živjeti i da se prema Konvenciji UN-a o pravima djeteta dijete mora pitati za mišljenje gdje bi voljelo živjeti. U međuvremenu, mališan će se nakon blagdana vratiti ocu koji ga, doznajemo, želi odvesti na zimovanje, a dječak bi trebao ići i na praznike sa školom.